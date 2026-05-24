羅東警攔查掛假牌轎車開11槍 嫌犯逃往南澳鑽進草叢被查獲

陳姓男子在羅東開車衝撞警方後在南澳落網，警方進入他的車內採證。（圖由警方提供）

宜蘭羅東羅莊里慈安寺前方路口22日晚間傳出槍響，警方攔阻偽造車牌轎車遭衝撞，朝車輪連開11槍，駕駛陳姓男子逃之夭夭，逃往南澳鄉某部落後鑽進草叢，翻越鐵軌企圖逃逸，經過警民聯手順利將他逮捕到案。

羅東警分局今天（24日）指出，開羅派出所2名警員，22日晚間6點多騎乘警用機車到羅東鎮羅莊街巡邏，發現1輛懸掛變造車牌的租賃小客車，趨前攔查時，駕駛拒檢並衝撞，造成2名警員腿部輕傷，警方開槍示警制止，嫌犯仍駕車逃逸。

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警方調閱監視畫面，查出嫌犯是名40多歲的陳姓男子，案發後一路變換交通工具，最終逃往南澳鄉某部落躲藏，警方到場查緝，陳男徒步鑽入草叢、翻越鐵軌逃逸，在部落民眾協助下，昨晚6點將他逮捕。

陳男辯稱，警方22日晚間盤查之際，他在車內睡覺，因一時驚慌而開車逃逸，說詞避重就輕，警詢後，全案依妨害公務、變造特種文書罪，函送宜蘭地檢署偵辦。

開車衝撞警方的陳姓男子，躲到南澳部落鑽進草叢被逮捕。（圖由警方提供）

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