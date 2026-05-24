花蓮台9線驚悚自撞！轎車偏離車道撞電桿 駕駛傷重不治

花蓮縣光復鄉台九線昨晚間發生一起死亡車禍。（民眾提供）

花蓮縣光復鄉台九線昨晚間發生一起死亡車禍。42歲賴姓男子駕駛汽車沿台9線由北往南行駛，行經237.6公里處時，車輛因不明原因突然偏離車道，駛出右側路外邊線後猛烈撞擊路旁電桿。因撞擊力道猛烈，車頭全毀、零件彈出，賴男當場失去生命跡象，經警消緊急送往鳳林榮民醫院搶救，仍於晚間9點多因傷重宣告不治。

鳳林警分局初步調查，事故發生在23日晚間8點2分。賴姓男子當時獨自駕駛黑色馬自達汽車行經光復鄉台9線237.6公里處，疑似未注意車前狀況，整輛車直接衝出路外撞上電桿。巨大的撞擊力道導致車體嚴重損毀，不僅車頭全毀變形，連車內的方向幫浦都當場彈出，現場散落大量碎片。

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後方目擊事故的汽車駕駛向警方表示，當時肇事車輛的車速並沒有很快，卻突然偏離路線撞上路燈，隨後車頭開始冒出陣陣濃煙，嚇得他趕緊下車查看並撥打119報案，警消獲報趕抵現場救援時，賴男在車內已無生命跡象，消防人員隨即使用破壞器材協助脫困，並立即實施CPR及AED急救處置，後續送往鳳林榮民醫院搶救。

由於事故現場並未設置固定式監視器，且肇事汽車內的行車紀錄器受到猛烈撞擊而嚴重毀損，記憶卡資料目前無法讀取。警方已報請花蓮地檢署核發鑑定許可書，委託醫院對死者進行抽血檢驗。

警方呼籲，用路人夜間駕駛車輛時務必集中精神，隨時注意車前狀況，並切勿疲勞駕駛或超速行駛，以維護自身及其他用路人的安全；至於詳細的肇事原因及責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

花蓮縣光復鄉台九線昨晚間發生一起死亡車禍。（民眾提供）

花蓮縣光復鄉台九線昨晚間發生一起死亡車禍。（民眾提供）

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