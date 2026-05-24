為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    花蓮台9線驚悚自撞！轎車偏離車道撞電桿 駕駛傷重不治

    2026/05/24 09:52 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣光復鄉台九線昨晚間發生一起死亡車禍。（民眾提供）

    花蓮縣光復鄉台九線昨晚間發生一起死亡車禍。（民眾提供）

    花蓮縣光復鄉台九線昨晚間發生一起死亡車禍。42歲賴姓男子駕駛汽車沿台9線由北往南行駛，行經237.6公里處時，車輛因不明原因突然偏離車道，駛出右側路外邊線後猛烈撞擊路旁電桿。因撞擊力道猛烈，車頭全毀、零件彈出，賴男當場失去生命跡象，經警消緊急送往鳳林榮民醫院搶救，仍於晚間9點多因傷重宣告不治。

    鳳林警分局初步調查，事故發生在23日晚間8點2分。賴姓男子當時獨自駕駛黑色馬自達汽車行經光復鄉台9線237.6公里處，疑似未注意車前狀況，整輛車直接衝出路外撞上電桿。巨大的撞擊力道導致車體嚴重損毀，不僅車頭全毀變形，連車內的方向幫浦都當場彈出，現場散落大量碎片。

    後方目擊事故的汽車駕駛向警方表示，當時肇事車輛的車速並沒有很快，卻突然偏離路線撞上路燈，隨後車頭開始冒出陣陣濃煙，嚇得他趕緊下車查看並撥打119報案，警消獲報趕抵現場救援時，賴男在車內已無生命跡象，消防人員隨即使用破壞器材協助脫困，並立即實施CPR及AED急救處置，後續送往鳳林榮民醫院搶救。

    由於事故現場並未設置固定式監視器，且肇事汽車內的行車紀錄器受到猛烈撞擊而嚴重毀損，記憶卡資料目前無法讀取。警方已報請花蓮地檢署核發鑑定許可書，委託醫院對死者進行抽血檢驗。

    警方呼籲，用路人夜間駕駛車輛時務必集中精神，隨時注意車前狀況，並切勿疲勞駕駛或超速行駛，以維護自身及其他用路人的安全；至於詳細的肇事原因及責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

    花蓮縣光復鄉台九線昨晚間發生一起死亡車禍。（民眾提供）

    花蓮縣光復鄉台九線昨晚間發生一起死亡車禍。（民眾提供）

    花蓮縣光復鄉台九線昨晚間發生一起死亡車禍。（民眾提供）

    花蓮縣光復鄉台九線昨晚間發生一起死亡車禍。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播