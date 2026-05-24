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    首頁 > 社會

    苗栗頭份3車連環撞 疑「夕陽擋視線」釀肇事

    2026/05/24 09:45 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗頭份三車連環撞 肇事主因疑「夕陽擋視線」（民眾提供）

    苗栗頭份三車連環撞 肇事主因疑「夕陽擋視線」（民眾提供）

    臉書FB社團昨日流傳一起車禍事件，其中一輛藍色轎車翻覆「側躺」在車道上，前方一輛銀色轎車與一輛大貨車也遭到波及；頭份警方今天指出，經調查，該起事故為20日傍晚6點多發生，駕駛藍色轎車的38歲董女疑似因當時太過刺眼影響視線，釀成3車連環撞。

    頭份警方表示，事發當時，董女下班後駕車從南庄欲返回竹南鎮住處，行經頭份正興路與隆恩路口時，因傍晚強烈夕陽逆光刺眼、嚴重影響行車視線，董女未能察覺前方正有車輛在停等紅燈，隨即從後方猛烈追撞由35歲廖姓女子駕駛的轎車，強大的撞擊力道導致廖女車輛再向前推進，波及到最前方由57歲李姓男子駕駛的大貨車，現場形成三車連環撞。

    經警方調查，李男大貨車為台電外包工程車，當時剛結束工程正欲返回公司，所幸車上載運的電線桿並未受損；事故造成董女身體多處擦挫傷，被追撞的廖女則有胸壁挫傷，李男則未受傷；警方現場對三方駕駛進行酒測，均已排除酒駕情事，將持續調查釐清。

    警方提醒，清晨與傍晚時段陽光角度低，容易因逆光影響駕駛視線，民眾行車時應適時放慢車速、拉大安全距離，並隨時注意前方車流，以確保行車安全。

    苗栗頭份三車連環撞 肇事主因疑「夕陽擋視線」（民眾提供）

    苗栗頭份三車連環撞 肇事主因疑「夕陽擋視線」（民眾提供）

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