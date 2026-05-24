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    台北「攝狼」女童家教專挑國中小女生下手 判5年2月

    2026/05/24 09:43 記者吳昇儒／新北報導
    新北地院近日審結，認定湯男觸犯拍攝兒童、少年性影像等罪，判處5年2月徒刑。（記者吳昇儒攝）

    新北地院近日審結，認定湯男觸犯拍攝兒童、少年性影像等罪，判處5年2月徒刑。（記者吳昇儒攝）

    楊姓男子瑋前年擔任某兩位女童家教老師時，趁著上課期間，將手機置放在書桌底下偷拍學生內褲；楊男更鎖定超商內的國中女生利用行車紀錄器，偷拍裙底。此外，也下載未成年性影像蒐藏。檢警接獲情資，在其住所起出大量不雅影像。新北地院近日審結，認定楊男觸犯拍攝兒童、少年性影像等罪，判處5年2月徒刑。

    檢警調查，楊男子於前年8、9月期間，受僱指導兩名家住台北市的國小女童作業，他卻趁教學期間，偷拍女童內褲及大腿內側；同年11月13日起，楊男更利用裝在安全帽上的行車紀錄器，拍攝前往超商購物的國中女生裙底風光，共有多名國中生受害。

    警方於去年2月持搜索票前往楊男住所搜查時，更查出其利用社群軟體下載多部兒少性影像，依法將其移送法辦。

    檢察官抽絲剝繭查出，楊男共偷拍兩名國小家教學生及9名國中少女裙底，另在查扣的上百個性影像檔案中，共找出3名可辨識的被害人身分，訊後依拍攝兒童、少年性影像及無正當理由持有兒童及少年性影像罪將他起訴。

    法院審理期間，楊男坦承犯行，但其辯護人則稱，拍攝到的影像均不符合性影像定義，僅適用妨害秘密罪；另在超商偷拍國中女生裙底部分，雖被害人不同，然應論以接續犯；此外當事人持有性影像部分，是在修法之前，僅適用修法前的行政罰。

    法官調查後認為，楊男在被害人不知情的情形下，拍攝內褲、安全褲、大腿根部、內側等影像，以社會大眾普遍的認知與道德觀念來看，是為了滿足其性慾，與性影像定義相符；另在超商內拍攝國中女生裙底行為，各次行為均具高度獨立性，並非無法區分，均應分別論以數罪。

    此外，楊男持有兒少性影像時間長達數年，直至被搜索前才停止蒐藏，故無新舊法比較問題。

    法官認定，楊男觸犯無正當理由持有兒童及少年性影像罪部分，判處1年6月徒刑；另偷拍兩名家教女童部分，各判處有期徒刑2年8月；偷拍9名國中女生部分，各判2年5月徒刑，應併執行有期徒刑5年2月。

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