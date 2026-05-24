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    首頁 > 社會

    66歲阿伯當車手 辯稱「應徵買伴手禮」

    2026/05/24 09:38 記者蔡政珉／苗栗報導
    66歲阿伯當車手，辯稱「應徵買伴手禮」。（資料照）

    66歲阿伯當車手，辯稱「應徵買伴手禮」。（資料照）

    苗栗縣1名66歲徐翁，加入詐騙集團擔任車手，假冒投資專員與被害人在住處面交取款，並隨即將贓款藏匿在路邊車底製造金流斷點，徐翁被逮後辯稱以為「應徵買伴手禮」。苗栗地院法官近期審理後，狠狠戳破其辯詞，依三人以上共同詐欺取財罪，判處徐男有期徒刑1年6個月，不法所得1000元沒收。

    判決書指出，具高工畢業學歷、曾任業務的徐翁，明知近年詐騙集團猖獗，且正常公司絕無可能派萍水相逢的人代收鉅款，竟仍為獲取報酬，於去年7月間，與LINE暱稱「王以洋」、「劉經理」等詐團成員勾結擔任車手，前往被害人住處面交50萬元現金。

    徐翁矢口否認加重詐欺與洗錢等犯行，辯稱其在網路上應徵買伴手禮的工作，對方告訴他是在投資比特幣，他收款時雖然覺得「怪怪的、可能是違法的」，但無詐欺和偽造文書的故意。

    法官審理後認為，徐男是具有一定社會經驗的成年人，其收款、親自印製重要法律文書，以及收款後先在附近繞一繞、再將款項放置於路邊車底下供他人領取等行為，完全與一般正常公司營運相違背。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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