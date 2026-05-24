影片曝光！後方駕駛驚呼「有病」 彰化砂石車疑毒駕釀3傷前先撞樹

砂石車撞進賣場車頭毀損，司機毒品快篩呈安非他命陽性反應。（資料照）

彰化市東谷路昨天（23日）發生砂石車撞進大賣場事故造成3人受傷，肇事司機毒品快篩呈安非他命陽性反應，當場被警方依現行犯逮捕，將移送彰化地檢署建請檢方聲押，肇事過程的影片今天（24日）曝光，一對夫妻開車跟在砂石車後方，不料砂石車先右偏擦撞一整排路樹後，再左偏直衝撞進賣場，開車的丈夫驚呼「這車有病」，妻子則稱還好不是開在砂石車前方，否則後果不堪設想。

影片中顯示，這對夫妻昨天上午9點多開車抵達東谷路口時等紅燈時，該輛砂石車從他們前方開過去，緊接著綠燈後夫妻開車跟在砂石車後方，沒想到砂石車突然整輛車往右偏移並擦撞一整排路樹，夫妻倆看得驚叫，丈夫驚呼「這車有病啊」，妻子則說「叫救護車」。

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該輛砂石車昨天上午行經彰化市東谷路時突然失控衝向路旁，先撞破大賣場鐵捲門，車尾再掃過一輛停等紅燈的休旅車與路過的機車，造成機車上的2人慘遭砂石車甩尾撞擊噴飛，砂石車則整輛車打橫在大馬路上，車頭嚴重毀損，現場一片狼藉，所幸砂石車駕駛與機車騎士與乘客都僅受輕傷，警方現場對砂石車司機實施毒品快篩，竟呈現安非他命的陽性反應，疑似又是一起毒駕肇事，已進一步對司機進行驗尿檢測，不過警方已將他依現行犯逮捕，但由於其本身也受傷仍在醫院觀察，因此將待他出院後立即移送彰化地檢署，並建請檢方聲押。

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砂石車撞賣場前先右偏擦撞路旁一整排路樹。（小泡芙的奇幻人生提供）

砂石車先右偏擦撞路旁一整排路樹後，再往左偏移直撞賣場。（小泡芙的奇幻人生提供）

砂石車撞進賣場，造成3人受傷。（資料照）

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