台中女「裝瞎」詐保近450萬 一句「鞋鞋穿錯」讓她破功全吐回還要關

台中彭姓女子，車禍後假裝視力受損，共詐領近450萬保險金，卻因一句「妳鞋鞋穿錯」露餡，吐回全部保險金還要關。（記者陳建志攝）

台中彭姓女子2017年騎車發生車禍，受傷就醫卻聲稱眼睛看不清楚，佯裝行動時需以手扶東西或貼著螢幕才能看手機，醫師因此開立診斷證明書，彭女據此向南山人壽等4家保險公司詐領近450萬元，但事後卻被蒐證發現，帶著女童到醫院脫口而出「妳鞋鞋穿錯了，趕快換過來」露餡，近日又判決需返還明台產物保險公司167萬元，且刑事已依詐欺判處2年確定，真是賠了夫人又折兵。

判決指出，彭姓女子2017年8月17日騎機車在台中市清水區大街路與文昌街口，與嚴姓騎士發生碰撞受傷，就醫後向多家醫院醫師表示看不清楚，佯裝行動時需以手扶東西或貼著螢幕才能看手機，醫師因此開立與事實不符的診斷證明書，據此向4家保險公司詐領449萬9830元，其中向明台產物保險公司詐領強制汽車責任保險金167萬元。

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彭女則稱，車禍當天送至醫院的急診診斷證明書，有記載她有視力模糊症狀及受有頭部鈍傷，無法排除腦部受有損傷；且到醫院做MRI也測得她雙眼視覺誘發電位延遲、腦部視覺皮質萎縮，顯示與車禍間有因果關係。

不過保險公司和調查局人員暗中蒐證卻發現，2019年3月彭女獨自在巷道邊調整曬衣桿位置，且肢體活動自然，雙眼注視曬衣桿、棉被；此外，2019年4月24日帶著兩名女童到醫院搭手扶梯，彭女低頭看紅衣女童並對她說：「妳鞋鞋穿錯了」、「鞋鞋穿錯了，趕快換過來」，接著又說「到現在還不會穿鞋子喔，快點快點」。

台中地院法官認為，彭女隱瞞真實視力狀況，利用不知情的醫師開立不實診斷證明書，再利用不知情的保險業務員申請理賠，詐取167萬元的行為，刑事已判刑確定，且向另外3家保險公司詐取的保險金282萬，也都判如數返還確定，認彭女所辯不足採信。

台中地院認為，彭女並未因該車禍致其視力達失能程度，判決應給付明台產物保險公司167萬元，可上訴。

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