不滿主管糾正 知名健身俱樂部教練刀插桌PO網恐嚇下場出爐…

因不滿被主管糾正，張姓健身教練持瑞士刀插桌，法官判他3個月徒刑。示意照。（記者李立法攝）

知名連鎖健身俱樂部張姓男教練疑不滿被詹姓女主管糾正，竟持瑞士刀插入詹女身邊的桌面，接著又在IG張貼「這次桌子，下次肚子」等恫嚇訊息，令詹女心生畏懼，警方據報後依恐嚇罪嫌送辦，張男辯稱只是抒發情緒、並無恐嚇之意，但屏東地院法官認為張男缺乏尊重他人身體安全及法治觀念，依恐嚇危害安全罪判刑3個月，可易科罰金及上訴。

詹女指出，去年4月間，張男開會遲到且未穿制服，她以主管身分予以糾正，張男卻突然拿出放在置物櫃內的瑞士刀，用力插在她面前，力道大到刀刃刻進木桌，件事發生後，她向公司上級主管報告，2天後她就看到張男在IG上PO出「這次桌子，下次肚子」的字眼，暗示下次要插她肚子，讓她感到害怕。

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張男則辯稱，是詹女挑釁，他才有後續的動作，在IG上張貼的訊息，是因為公司高層主管告知他無法繼續上班，他覺得不公平才貼文抒發情緒，並無恐嚇之意。

屏東地院認為，張男不思理性溝通解決糾紛，竟以恫嚇方式造成被害人恐懼及心理壓力，顯然缺乏尊重他人生命、身體安全及法治觀念，且未與被害人達成和解，依恐嚇危害安全罪，判處3個月徒刑，得易科罰金。

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