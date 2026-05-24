竹縣億萬翁續弦竟被神鬼搬運3645萬？ 8孫聯手告繼嬤

竹縣億萬翁遭續弦神鬼搬運3645萬？ 8孫聯手提告繼嬤。（情境照）

新竹縣寶山鄉黃姓男子因竹科徵收土地拿到1億2千萬元，事後娶了小他20歲的第二任妻子，後來黃男過世，8名孫子懷疑這名「繼嬤」在7年婚姻當中盜領黃男3645萬元，聯合提告要求返還，新竹地院法官審理認為，配偶間贈與金錢是人之常情，且8人並無被告盜領鉅款的事證，駁回全案。

8名孫兒提告說，祖父黃男生前因獲得徵收補償費1億2000萬元，除購買新竹縣寶山鄉土地並蓋房屋及協助二女兒購買房屋共花費約3000萬元外，並無其他大筆花費，理應尚留有9000萬元。

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黃男113年05月過世時，財產清冊只剩下2600萬餘元。經調閱祖父存摺紀錄後，發現祖父與第二任妻子陳女結婚後的106年至113年間，陸續有多筆大額款項提領或轉出，才知陳女持黃男存摺印章至銀行提款後，存入自己帳戶，總計多達3645萬元，因此聯合提告要求返還。

陳女說，原告8人無法舉證證明黃男存款是被她「盜領」，她說自己小黃男20歲，黃男曾抱怨兒子對他不聞不問，更擔心自己先走一步之後，為了給她優渥生活保障，生前就同意將存款存入她帳戶中。

法官認為，配偶間有特殊且密切之情誼，依常情本有贈與金錢的可能，8名孫子僅以所聽聞的黃男單次陳述，且片面推論黃男並無其他大額支出款項需求，在未提出其他證據情形下，僅憑陳女取款事實，即推論款項都是她所盜領，此乃8人片面臆測，並無相關證據，亦與社會常情不符，尚難採信，全案駁回。

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