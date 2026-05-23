5/23今彩539頭獎開1注！800萬獎落台中

5月23日開獎的第115000126期今彩539頭獎開出1注，獎落台中。（本報合成）

5月23日開獎的第115000126期今彩539頭獎開出1注，由台中市太平區永隆里光興路638號1樓的「多財多億彩券行」開出。

第115000126期今彩539中獎號碼為「06、15、16、24、38」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共199注中獎，每注可得2萬元；參獎共6434注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2033注中獎，每注可得50元。

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第115000126期39樂合彩中獎號碼為「06、15、16、24、38」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共198注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8947注中獎，每注可得1125元。

第115000126期3星彩中獎號碼為「656」。壹獎共63注中獎，每注可得5000元。

第115000126期4星彩中獎號碼為「5861」。壹獎共22注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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