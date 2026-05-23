彰化「芭樂公主」命案2子女獲判賠1465萬 凶手名下財產僅8.8萬

彰化芭樂園凶殺案，賴志忠（左）依殺人罪嫌判無期徒刑，共犯小弟張男（右）刑3年6月。民事部分，兩人須連帶賠償鄭女2名子女共1465萬4000元。（資料照）

彰化縣53歲男子賴志忠與鄭姓女友經營芭樂集貨場，不滿女方提分手，竟夥同張男埋伏行凶，持刀朝鄭女狂砍26刀奪命。刑事部分經國民法官一審依殺人罪判處賴男無期徒刑，經上訴三審定讞；民事部分，彰化地院判決，兩人須連帶賠償鄭女2名子女共1465萬4000元。不過，賴男名下僅剩約8.8萬元財產，共犯張男亦無財產，實際求償恐困難重重。

判決書指出，2023年12月7日上午，賴男駕駛向友人借來的小貨車，載著張男前往鄭女承租的芭樂園埋伏。待鄭女父母離開後，兩人立即動手，由賴男持兩把西瓜刀攻擊，先將鄭女推倒，再由張男持水果刀及膠帶綑綁雙腿。接著，由賴男持刀朝鄭女軀幹與四肢猛砍，共造成26處刀傷，其中19刀深達超過1公分，包含左肩胛傷口穿透胸壁深入胸腔。鄭女經送醫仍因大量失血，導致低血容量性休克死亡。

請繼續往下閱讀...

鄭女身後留下2名子女，事後提起刑事附帶民事訴訟，主張母親遭殘忍殺害，造成無法彌補的精神創傷，並提出殯葬費65萬4000元及每人精神慰撫金700萬元求償。

不過張男辯稱，自己未實際下手殺人，僅為幫助犯，且經鑑定具中度智能障礙傾向，認知功能缺陷，希望酌減賠償；但法官認為，張男雖智能障礙但仍參與綑綁被害人，兩人為共同犯案，仍應連帶負責。

法官指出，慰撫金雖須考量雙方身分、資力與經濟能力，但並非唯一標準，更應衡量侵害程度及家屬所受痛苦。該案被害人子女，因母親遭殘忍殺害而終身失去至親，精神打擊難以估量，因此認定每人700萬元慰撫金並未過高，加計殯葬費後，判兩被告各應連帶賠償732萬7000元。

然而，法院調閱財產資料發現，賴男名下僅有一筆繼承土地持分，現值約8萬8763元；張男亦無固定資產與收入來源，未來恐難獲得實質賠償。判決金額恐淪為「象徵性正義」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法