彰化19天3毒駕釀4死8傷 網轟：彰化成毒駕大本營！

彰化市5月4日發生一起毒駕肇事撞死2人。（資料照）

彰化市中華陸橋4日才發生2死2傷的毒駕重大車禍，不料僅過19天彰南路昨晚（22日）又發生火鍋店前2死3傷的毒駕車禍，更離譜的是，今天（23日）東谷路發生的砂石車撞賣場3傷事故，砂石車司機毒品快篩也呈陽性反應疑似毒駕；火鍋店張姓女婿怒轟肇事的小貨車裡面竟發現有毒品，「現在買毒品跟去菜市場買菜一樣，都沒有人管了」。有網友則指彰化接二連三發生毒駕肇事，月初至今已釀4死8傷，怒轟「彰化儼然已成毒駕大本營」。

昨晚9點多一對林姓夫妻與女兒在路旁與開火鍋店的張姓女婿聊天時，慘遭小貨車猛烈撞擊，造成林翁與女兒慘死，黃姓妻子重傷，警方在小貨車內搜出毒品喪屍煙彈與海洛因，駕駛李建忠毒品快篩陽性反應，尿液並驗出安非他命與嗎啡，證實為毒駕。

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張姓女婿說，昨晚岳父、岳母來火鍋店一起吃美食，大家原本開開心心的吃飯，沒想到就站在店門口聊天時，小貨車竟連煞車都沒有就朝他們撞過來，一個車禍兩條人命，還有一個在醫院急救，天倫之樂就這樣破碎。

張姓女婿說，他聽說小貨車內有找出海洛因、K他命等毒品，隨便一個人的車上就可以找到毒品，「現在買毒品跟去菜市場買菜一樣，都沒有人管了」。司法應該要重懲毒駕者，不希望未來還有更多被害人像他們一樣。

彰化縣警局則表示，今年截至5月22日止，他們已查獲毒駕案件223件，並針對情節重大案件建請羈押8人，為進一步遏止毒駕及危險駕駛案件發生，將立即結合各項勤務，全面加強路檢盤查、可疑車輛攔查及緝毒勤務，維護民眾行車安全。

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彰化市5月4日發生一起毒駕肇事撞死2人，肇事駕駛仍羈押中。（資料照）

昨晚小貨車駕駛疑毒駕肇事，消防員搶救傷患。（消防局提供）

火鍋店張姓女婿怒轟現在買毒跟上菜市場買菜一樣都沒人管。（記者湯世名攝）

彰化市東谷路發生砂石車撞賣場，司機毒品快篩呈陽性反應。（民眾提供）

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