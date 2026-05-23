為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化19天3毒駕釀4死8傷 網轟：彰化成毒駕大本營！

    2026/05/23 22:40 記者湯世名／彰化報導
    彰化市5月4日發生一起毒駕肇事撞死2人。（資料照）

    彰化市5月4日發生一起毒駕肇事撞死2人。（資料照）

    彰化市中華陸橋4日才發生2死2傷的毒駕重大車禍，不料僅過19天彰南路昨晚（22日）又發生火鍋店前2死3傷的毒駕車禍，更離譜的是，今天（23日）東谷路發生的砂石車撞賣場3傷事故，砂石車司機毒品快篩也呈陽性反應疑似毒駕；火鍋店張姓女婿怒轟肇事的小貨車裡面竟發現有毒品，「現在買毒品跟去菜市場買菜一樣，都沒有人管了」。有網友則指彰化接二連三發生毒駕肇事，月初至今已釀4死8傷，怒轟「彰化儼然已成毒駕大本營」。

    昨晚9點多一對林姓夫妻與女兒在路旁與開火鍋店的張姓女婿聊天時，慘遭小貨車猛烈撞擊，造成林翁與女兒慘死，黃姓妻子重傷，警方在小貨車內搜出毒品喪屍煙彈與海洛因，駕駛李建忠毒品快篩陽性反應，尿液並驗出安非他命與嗎啡，證實為毒駕。

    張姓女婿說，昨晚岳父、岳母來火鍋店一起吃美食，大家原本開開心心的吃飯，沒想到就站在店門口聊天時，小貨車竟連煞車都沒有就朝他們撞過來，一個車禍兩條人命，還有一個在醫院急救，天倫之樂就這樣破碎。

    張姓女婿說，他聽說小貨車內有找出海洛因、K他命等毒品，隨便一個人的車上就可以找到毒品，「現在買毒品跟去菜市場買菜一樣，都沒有人管了」。司法應該要重懲毒駕者，不希望未來還有更多被害人像他們一樣。

    彰化縣警局則表示，今年截至5月22日止，他們已查獲毒駕案件223件，並針對情節重大案件建請羈押8人，為進一步遏止毒駕及危險駕駛案件發生，將立即結合各項勤務，全面加強路檢盤查、可疑車輛攔查及緝毒勤務，維護民眾行車安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    彰化市5月4日發生一起毒駕肇事撞死2人，肇事駕駛仍羈押中。（資料照）

    彰化市5月4日發生一起毒駕肇事撞死2人，肇事駕駛仍羈押中。（資料照）

    昨晚小貨車駕駛疑毒駕肇事，消防員搶救傷患。（消防局提供）

    昨晚小貨車駕駛疑毒駕肇事，消防員搶救傷患。（消防局提供）

    火鍋店張姓女婿怒轟現在買毒跟上菜市場買菜一樣都沒人管。（記者湯世名攝）

    火鍋店張姓女婿怒轟現在買毒跟上菜市場買菜一樣都沒人管。（記者湯世名攝）

    彰化市東谷路發生砂石車撞賣場，司機毒品快篩呈陽性反應。（民眾提供）

    彰化市東谷路發生砂石車撞賣場，司機毒品快篩呈陽性反應。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播