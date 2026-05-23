台中西屯傍晚驚險對撞！BMW左轉猛撞直行福斯 3人掛彩送醫

西屯區漢口路、甘肅路口，今（23）日傍晚發生一起車禍事故。（民眾提供）

台中市西屯區漢口路、甘肅路口，今（23）日傍晚發生一起車禍事故，一輛BMW轎車左轉時，與對向直行福斯轎車猛烈碰撞，造成3人受傷送醫，其中福斯車上陳姓女子右腳骨折傷勢較重，所幸3人均無生命危險，初步研判疑為左轉車未禮讓直行車釀禍，詳細肇因仍待進一步鑑定釐清。

事故發生在傍晚5時58分，當時39歲王姓男子駕駛BMW轎車，沿漢口路二段往青海路方向行駛，行經甘肅路一段口準備左轉，另38歲蕭姓男子則駕駛福斯轎車，載著陳姓女友沿漢口路二段直行，雙方於路口瞬間發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，BMW右前車頭明顯毀損，福斯車頭也嚴重凹陷，現場零件散落一地，巨大撞擊聲更嚇壞周邊民眾。

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警消獲報後迅速到場處理，並協助將傷者送往中國醫藥大學附設醫院急救。警方指出，王男與蕭男均有多處擦挫傷，坐在福斯副駕駛座的陳姓女子除多處擦傷外，右腳也出現骨折情形，所幸送醫時意識清楚，沒有生命危險，雙方駕駛經酒測後均無酒精反應，已排除酒駕情形。

經初步分析，疑似BMW左轉時未禮讓對向直行車，才導致事故發生，但確切責任歸屬及詳細肇事原因，仍有待後續交通事故鑑定進一步釐清。

西屯區漢口路、甘肅路口，今（23）日傍晚發生一起車禍事故，BMW與福斯猛烈碰撞。（民眾提供）

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