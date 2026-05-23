情侶吵架墜落烏來山谷 男子獲救僅輕傷拒送醫

大批警消及義消人員趕抵現場展開搜救。（記者鄭景議翻攝）

30歲林男今日傍晚與31歲許姓女友，在新北市烏來區情人步道公廁旁發生激烈口角，林男酒後情緒失控，竟當著女友的面，墜入一旁深30至50公尺的山谷。警、消接獲路人報案趕抵，順利救出林男，林男僅輕傷無大礙。

新店分局烏來派出所今日晚間6時41分許接獲民眾報案，情人步道公廁旁約80公尺處有人墜落山谷。警方隨即會同烏來消防分隊趕赴現場。經初步了解，墮落山谷的林男與許女皆為當地居民，兩人今日傍晚相約在情人步道旁飲酒聊天，未料酒過三巡後雙方因故產生言語摩擦，爭執愈演愈烈，林男竟墜落深谷。

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警消於晚間6時50分正式啟動搜救機制。由於山谷深度高達約30至50公尺，地勢極度險峻，搶救難度相當高。現場目前已投入警力2人，以及消防、義消人員12人，並出動救護車1輛、防救災救援車3輛全力進行搜救。

據了解，搜救隊員在晚間7時37分許接觸到林男，林男意識清楚暫無生命危險，消防利用繩索及探照設備設法下降至谷底，晚間約九時許救出林男。林男輕微擦挫傷不願上救護車，表示後續再自行就醫。

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