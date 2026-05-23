揪全家設局狠殺男友 蛇蠍酒店妹判無期…入監母又拍人屁股挨告

入監服刑的林劉秀珍拍打另名女受刑人臀部，被對方提告，台中地院近日判處拘役30日。（資料照）

曾因全家合謀殺害包養男友、震驚社會的彰化「蛇蠍酒店妹」命案，主嫌林姝妤的母親林劉秀珍又爆出獄中風波！目前在台中女子監獄服刑的林母，因拍打另名女受刑人臀部被對方提告，台中地院審理後，認定她違反性騷擾防治法，近日判處拘役30日。

回顧這起震撼社會的棄屍命案，2021年10月，時年32歲、從事八大行業的林姝妤，因覬覦張姓男友帳戶內鉅額款項，又不滿雙方長期爭吵，竟找來父母林益全、林劉秀珍以及弟弟林韋守，一家四口共同策劃殺人奪財，直到10多天後，張男遺體浮出水面，整起冷血命案才曝光。

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案件歷經審理，法院認定林家4人早有強盜取財犯意，構成強盜殺人罪，林家事後雖曾與死者家屬達成部分和解，法官仍痛批犯案手段殘忍，最高法院2024年間駁回上訴，全案定讞，林姝妤判無期徒刑，父親林益全判16年6月，林劉秀珍與弟弟林韋守各判15年6月。

未料，林劉秀珍入監服刑後，竟再度惹上官司。判決指出，去年3月11日上午，她在台中女監第九工廠水房內，見另名女受刑人彎腰整理衣物時，竟伸手拍打對方臀部，女受刑人當場感到不舒服，向管理員反映並提出告訴，林劉秀珍起初坦承拍打臀部，但檢方偵訊時，卻改口稱只是拍到對方腰部，否認性騷意圖。

不過法院勘驗相關事證，認定她確有觸碰臀部行為，已侵害對方身體自主權，也造成被害人心理陰影，雙方雖曾達成調解，但林劉秀珍未依約履行賠償，依性騷擾相關罪嫌判處拘役30日。

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