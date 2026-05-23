獨家》婦抱「運動內衣」喊性騷護5公斤安毒 警識破送辦羈押獲准

台南婦人遭警攔查，竟大喊「警察性騷擾」企圖掩護袋中5公斤、市價千萬的安毒。警方識破其運動內衣謊言並逮捕送辦，今台南地檢署裁定羈押。（民眾提供）

趙姓婦人緊抱一只愛迪達大紙袋，行跡可以，警上前盤查時，婦人在路邊大喊性騷擾，堅稱是運動內衣，最後警方突破心防，從紙袋內查獲5公斤粗估1000萬元的安毒，全案依毒品罪移送，台南地檢署聲請羈押獲准。

昨天下午1點50幾分，當時派出所正在交接班，五分局警備隊副隊長蘇敬修在派出所旁發現趙婦在派出所旁邊的全聯張望，疑似在等人，因蘇敬修曾在毒品案中逮過趙女，立刻提高警覺暗中觀察，不久，一輛汽車駛近，趙婦將一只愛迪達的大型提袋搬下車，雙手很吃力地抱著，接著又打電話叫另一輛車來接應。

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蘇敬修直覺婦人舉動不單純，研判可能涉及毒品交易，趁著接應車還沒到，馬上要派出所派人來支援，自己騎機，將趙婦搭乘的白牌計程車攔下，還好派出所就在旁邊，派遣警力很快趕到現場，並要求趙婦下車接受盤查。

趙婦一下車便緊抱愛迪達紙袋，聲稱是運動內衣，甚至大喊警察性騷擾，但蘇敬修沒有退縮，反問她裡面是不是還裝啞鈴？即使內衣數量再多，這麼大包也不需要雙手抱持，最後婦人妥協打開購物袋，裡面竟是分裝成5小袋、每袋重1公斤的安非他命。

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