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    首頁 > 社會

    男子委託賣槍被查獲 硬拗談牛樟芝交易 苗栗地院重判6年

    2026/05/23 16:41 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地院依非法持有非制式手槍罪，判劉男有期徒刑6年。（資料照）

    苗栗地院依非法持有非制式手槍罪，判劉男有期徒刑6年。（資料照）

    劉姓男子將一把具殺傷力的改造手槍及4顆子彈，委託鄭男代為保管並尋找買家。被查獲後，劉男企圖把罪責全推給鄭男，辯稱2人間通聯對話是指牛樟芝買賣；苗栗地院法官不予採信，依非法持有非制式手槍罪，判劉男6年；鄭男則依非法寄藏非制式手槍罪，考量自白並供出槍枝來源獲減刑，處2年8月徒刑。

    警方掌握線報，於去年5月13日持搜票，在鄭男住處臥室的床頭櫃內查獲1把改造手槍及子彈4顆。鄭男供稱，該槍彈是劉男於去年5月4日交付給他，表示要出售8萬元，委託他代為保管並尋找買家。同時，交代劉男與他接洽、他找人來看的過程，並提出他與劉男的通聯內容。

    警方拘提劉男到案，但劉男辯稱，該槍彈並不是他拿給鄭男，他也沒有委託鄭男販賣，反而是鄭男拿該槍彈給他看。對於鄭男提出的「你前幾天提到要賣的，我開始接洽了」、「沒有要就不給人看」等通聯對話內容，則辯稱是在談牛樟芝買賣。

    然法官調查相關證人所述，與鄭男供詞一致，且認為，若如劉男所稱與鄭男通聯對話是在討論牛樟芝買賣，無須以此種隱晦不明的簡短語句以圖掩飾，且劉男始終未能提出相關販賣牛樟芝之證據以供調查，認劉男所言，不足採信。

    法官衡量兩人犯罪情節、犯後態度等一切情狀，依犯非法持有非制式手槍罪，判劉男6年徒刑，併科罰金6萬元；鄭男則犯非法寄藏非制式手槍罪，處2年8個月，併科罰金5萬元。全案可上訴。

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