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    首頁 > 社會

    罷免立委王美惠案涉偽造 國民黨嘉市黨部11人均緩刑

    2026/05/23 16:36 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義地院依行使偽造私文書及違反個人資料保護法等罪嫌，判決國民黨嘉市黨部書記長張嘉銘等11人均緩刑。（資料照）

    嘉義地院依行使偽造私文書及違反個人資料保護法等罪嫌，判決國民黨嘉市黨部書記長張嘉銘等11人均緩刑。（資料照）

    民進黨嘉義市立委王美惠罷免提議涉不實連署案，嘉義地院昨（22）天依行使偽造私文書及違反個人資料保護法等罪嫌，判決國民黨嘉義市黨部書記長張嘉銘等11人均緩刑，另須於期限向公庫支付共220萬元。

    檢方起訴指出，2025年元月間，張嘉銘等人為反制公民團體發動罷免國民黨立委，涉嫌登入黨部組織管理系統下載黨員名冊，刻印領銜人印章，並動員黨部幹部、志工分工抄寫、偽造簽名，共完成2505份提議書，再由不知情「愛嘉聯盟」陳姓男子送交連署書，達到罷免綠營立委王美惠提議門檻。

    檢方查出，這2505份提議書達2159份以上門檻，但其中1900份涉嫌偽造、44份為「死人連署」。嘉義地檢署依違反偽造私文書、個人資料保護法等罪嫌起訴國民黨嘉市黨部書記長張嘉銘等11人，另2名志工獲緩起訴1年，並分別向公庫支付5萬元。

    案經嘉義地院審理後，昨判決結果出爐，張嘉銘遭判有期徒刑1年10月、緩刑5年，並須於3年內支付公庫70萬元；副主委李中元判刑1年2月、緩刑3年，須支付30萬元；鍾明錡、吳育婷各判1年、緩刑3年，各須支付25萬元。

    閻兆順、張任重均判1年4月、緩刑4年，各支付40萬元；許湘軍判1年2月、緩刑3年，支付30萬元；蔡尚甫判1年、緩刑3年，支付25萬元；黃昭雯、劉宸瑋及劉曉音3人均判10月、緩刑3年，各支付20萬元。

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