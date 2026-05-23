誤信男鄰居投資話術 台中女豪砸5900萬卻因「這件事」踩剎車

台中地院判林男須返還陳女5900萬元。（資料照）

台中市陳姓女子因信任鄰居林姓男子，誤信對方聲稱握有「超跑租借」、「外匯融資」等高獲利投資管道，短短一年多內陸續投入高達5900萬元，直到某天看見林男直播時遭網友質疑「涉嫌詐騙」，她才驚覺受騙，台中地院審理後認定林男施用詐術，判他須返還陳女5900萬元。

經查，陳女與林男原本是上下樓鄰居，雙方平時有所往來，林男自2021年8月起，開始向陳女描繪各種高報酬投資藍圖，聲稱自己經營金融借貸網路合作平台，還涉足外匯汽車融資、超級跑車租借行銷等事業，只要投入資金，就能穩定獲利、定期分紅。

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陳女因信任對方，加上林男說得頭頭是道，逐漸卸下心防，陸續以500萬元、800萬元等金額投資，甚至其中一次還豪砸3600萬元，短短一年多前後5次交付款項，總金額高達5900萬元，然林男收錢後卻始終沒有提供任何具體營運資料，原本承諾的分紅更是從未兌現，且每當陳女詢問進度，林男總以各種理由拖延。

直到2023年3月間，陳女無意間看到林男在網路直播中，遭其他人公開質疑涉嫌詐騙投資款項，她心生不安，進一步查詢後更發現，林男過去竟曾涉及冒用車商名義、吸金投資等案件，這才驚覺掉入精心設計的投資陷阱，隨即提告求償，法院審理時，林男未到庭也未提出任何書狀答辯，法官審酌陳女提出匯款紀錄、投資契約與雙方對話內容後，認定林男確實以虛構投資名義施用詐術，使陳女陷於錯誤交付款項，侵權行為與損害結果具有直接因果關係，判決林男應全數返還5900萬元，可上訴。

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