平鎮空地發現白骨 警方比對DNA確認身分助家屬終結思念

民眾1月間整地時發現骨骸（紅色箭頭處）。（圖由警方提供）

桃園市平鎮區快速路二段1處空地，今年1月間民眾整地時，發現1具身分不明的白骨，平鎮警分局鑑識小隊承辦警員賴佳萱清查轄內多年未尋獲的失蹤人口，比對DNA後，確認是2022年8月間失蹤、當年70歲的陳姓老婦，助老婦家屬多年的思念終於有了著落。

今年1月間，民眾整地時在草叢中發現陳姓老婦的骨骸，警方採證時發現老婦死亡時間過長、找不到任何身分證明文件，報請檢察官相驗後，確認骨骸無外力介入痕跡，警方隨即依無名屍公告協尋；賴佳萱不想讓骨骸成無名孤魂，積極清查轄內多年未尋獲的失蹤人口，過濾後初判極有可能是陳姓老婦。

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警方說，2022年8月間，陳姓市民向建安派出所報案指他的母親凌晨離家後音訊全無，警方與家屬地毯式搜尋2週、調閱監視器追查，始終未能找到人；今年3月間，警方採集陳姓市民DNA後，經法醫研究所鑑驗確認白骨與他具高度親緣關係，才確認骨骸的身分。

警方22日已將DNA比對結果告知陳姓市民，協助他辦理遺骨領回、隨身衣物發還；陳姓市民說，雖然當年沒能等到母親存活奇蹟，還是非常感謝警方不放棄協尋的精神。

民眾1月間整地時發現骨骸後，警方動員多人在現場查找其他骨骸。（圖由警方提供）

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