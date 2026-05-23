又是他！醉男拒付保母費持西瓜刀砍人

呂姓男子拒付保母費，酒後持西瓜刀與球棒打傷李姓老闆娘。警方獲報，將這名屢次鬧事的犯嫌當場逮捕，依傷害罪送辦。（民眾提供）

呂姓男子3月間才因為喝醉情緒失控，爆揍第四台員工，今天凌晨，呂男又因不滿李姓老闆娘跟他要保母費，酒後持棍刀攻擊，導致李婦受傷，所幸沒有大礙，四分局獲報迅速趕抵逮捕犯嫌，移送台南地檢署偵辦。

據了解，呂男在李婦的工程行上班，常帶著孩子去上工，並把孩子交給李婦照顧，昨天晚間李婦跟呂男有口角糾紛，李婦因此開口要保母費，加上呂男剛喝過酒，雙方一言不合爆發口角，李婦跟著男性友人到呂男家討說法，豈料呂男已經拿著球棒跟西瓜刀在門口等人，當下爭執時，呂男的球棒被搶下，他則拿著西瓜刀撲向李婦。

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還好李婦的身材也不瘦弱，加上有男姓友人幫忙，雙方在拉扯間，雖然李婦有受傷，但並不致命，現場民眾聽聞叫罵聲報案，警方也在最快時間趕到，將喝醉的呂男壓制後，隨即依傷害罪現行犯將他當場逮捕。

呂男不是第一次酒後鬧事，今年3月間，曾因酒醉與檢查線路的第四台員工起衝突，將對方毆打至滿臉血，警方也曾逮過他，這次又次持械傷人。

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