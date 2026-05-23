父子檔高雄外海釣魚落海 台南海巡雙艇火速神救援

巡防艇抵達通報海域後，海巡隊員立刻從甲板朝海面拋投橘色救生圈。落海父子在海面上等待救援，海巡人員分秒必爭，展開搶救行動。（海巡署提供）

出海釣魚差點回不了家！一對父子檔今日上午在高雄永安外海釣魚時，意外雙雙落海，台南海巡隊獲報後火速出動雙艇救援，成功將兩人平安救回，結束這場驚魂記。

上午10時8分，海巡署艦隊分署第四海巡隊接獲第六巡防區指揮部轉報，高雄市警察局通報指出，高雄永安外海域有兩人抱著浮具在海面載浮載沉，台南海巡隊接獲求援訊號後，立刻調派線上巡邏的PP-10079及CP-1036兩艘巡防艇趕往現場馳援。

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雙艇於10時25分火速抵達現場展開搜尋，並於11時在興達外6浬處海域，順利發現漂流待援的父子檔，海巡人員馬上拋投救生圈，將兩人安全接駁至巡防艇上，看著父子倆平安脫險，現場救援人員終於鬆了一口氣。

幸運獲救的父子檔經海巡人員初步檢視，意識清楚且無明顯外傷，他們心有餘悸地表示，開船出海釣魚時不小心掉進海裡，對海巡人員的及時救援深表感謝。巡防艇於11時50分將兩人載回台南安平商港，經台南市消防局救護人員評估不需送醫，後由友人載回住處。

台南海巡隊呼籲，海象瞬息萬變，民眾出海前務必檢查航行設備，從事水上活動前，建議先上國家海洋研究院「GoOcean」平台查詢海象，並穿好防護裝備，若遇緊急狀況，請立即撥打「118」報案專線，海巡會第一時間趕赴救援，確保生命安全。

獲救民眾在海面上載浮載沉，雙手緊緊抓著海巡人員拋下的橘色救生圈。他攀附在巡防艇船身旁，配合救援人員的指引準備上船，順利保住一命。（海巡署提供）

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