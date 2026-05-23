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    又是毒駕？彰化砂石車撞破大賣場2傷 駕駛毒品快篩陽性

    2026/05/23 15:26 記者湯世名／彰化報導
    砂石車撞破大賣場，車頭幾乎全毀，駕駛毒品快篩竟驗出陽性反應。（民眾提供）

    砂石車撞破大賣場，車頭幾乎全毀，駕駛毒品快篩竟驗出陽性反應。（民眾提供）

    又是毒駕？1輛砂石車今天（23日）上午行經彰化市東谷路時突然失控衝向路旁，先撞破大賣場鐵捲門，車尾再掃過1輛停等紅燈的休旅車與路過的機車，造成機車乘客慘遭砂石車甩尾撞擊噴飛，砂石車則整輛車打橫在大馬路上，車頭嚴重毀損，現場一片狼藉，所幸砂石車駕駛與機車乘客都僅受輕傷，警方現場對砂石車司機實施毒品快篩，竟呈現安非他命的陽性反應，疑似又是一起毒駕肇事，已進一步對司機進行抽血與驗尿檢測。

    警方指出，砂石車司機自稱因精神不濟釀禍；其酒測值為0，不過現場對他進行毒品快篩檢測時，竟呈現安非他命陽性反應，立即將他依現行犯逮捕，但由於其本身也受傷仍在醫院觀察，因此將待他出院後立即移送彰化地檢署，並建請檢方聲押。

    警方調查，今天上午9點多1輛砂石車行經彰化市東谷路時，整輛車突然失控衝到對向車道，先衝撞路邊一家服飾賣場撞破鐵捲門，砂石車車尾又甩尾撞擊1輛等紅燈的休旅車及路過的機車，造成機車後方的乘客被撞飛；砂石車車頭嚴重受損，賣場鐵捲門被撞開，連圍牆柱子也被撞碎磚塊滿天飛，整輛砂石車打橫在大馬路上，肇事現場一片狼藉；消防局據報派員趕往現場，砂石車駕駛臉部、胸部及肢體疼痛，機車乘客則身體挫傷、頭部疼痛，所幸傷患均無生命危險。

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    砂石車撞破大賣場，車尾還波及休旅車與機車。（民眾提供）

    砂石車撞破大賣場，車尾還波及休旅車與機車。（民眾提供）

    砂石車撞破大賣場，讓賣場老闆嚇得以為是發生大地震。（民眾提供）

    砂石車撞破大賣場，讓賣場老闆嚇得以為是發生大地震。（民眾提供）

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