新莊1歲半女童玩鑰匙反鎖賓士車內 警消果斷破窗救人

消防人員及時破窗救出女童。（記者徐聖倫翻攝）

新北市新莊1名1歲半大的女童，今上午11時許被母親抱進賓士車內時，疑似因把玩遙控車鑰不慎誤觸鎖車鍵，導致整部車瞬間上鎖。媽媽在車外眼見愛女被反鎖，嚇得趕緊報警求援。消防人員獲報火速趕抵，在徵得同意後果斷「破窗救援」，順利將飽受驚嚇的女童救出送醫，化解這場意外。

據悉，這起驚險的反鎖事件發生在新莊區中原東路上，新莊警分局頭前派出所接獲通報後，員警立刻趕往現場，發現該名年幼女童獨自坐在駕駛座上。女童雖意識清醒，但由於年紀尚小，任憑車外母親如何呼喊拍打，都無法自行脫困。

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隨後趕到的消防隊員評估現場高溫炎熱，深怕女童發生脫水或窒息危險，當機立斷採取強勢執法，持工具當場擊碎車窗，順利拉開車門將受困女童抱出。

雖然女童外觀並未受傷，但因密閉空間悶熱且受到強烈驚嚇，隨後由救護車送往部立台北醫院觀察，所幸後續無生命危險。警方除依規定通報婦幼保護系統進行後續關懷，新莊警分局也呼籲，家長切勿將汽車鑰匙交由孩童把玩，更應避免將幼童單獨留置車內，以免發生誤鎖意外。

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