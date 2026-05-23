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    62歲男想壞壞遇黑道恐嚇 警「暗示」一句話讓他秒懂

    2026/05/23 14:43 記者王捷／台南報導
    62歲蔡男上網找援交，遭假經紀恐嚇索求3萬元，向警三分局求助，員警點破，真正的「交友」，不會沒見面就要付錢，蔡男一聽秒懂，離開警所。（記者王捷攝）

    62歲蔡男上網找援交，遭假經紀恐嚇索求3萬元，向警三分局求助，員警點破，真正的「交友」，不會沒見面就要付錢，蔡男一聽秒懂，離開警所。（記者王捷攝）

    62歲蔡姓男子有「性致」，上網找援交，遭扮演經紀的歹徒恐嚇交出3萬，蔡男嚇到向南市警三分局求助，員警看完蔡男的對話內容並暗示真正的「交友」不會沒見面就付錢，反覆確認蔡男真的聽懂後，蔡男才離開警所、守住財產。

    前幾天，蔡男在社群平台遇到暱稱「蛋撻」的女網友，女網友非常溫柔，還自動報上年齡、身高、體重，蔡男以為自己桃花開了，放心約「蛋撻」性交易，不曉得自己遇上詐騙陷阱。警方指出，通常這種交友詐騙，確定被害人上鉤，就會換扮演經紀的歹徒出面，要求對方付「保證金」，如果被害人有疑慮，就會收到許多血腥恐嚇照片或是訊息。

    蔡男遇到相同的套路，扮演經紀人的歹徒，要男支付3萬保證金才能約「蛋撻」，為逼迫他乖乖掏錢，詐騙集團誆稱不付錢就是違約，就會對他採取不利行動，蔡男深怕惹上黑道或麻煩，急忙跑到安中派出所報案。

    三分局安中派出所警員陳正威與施盈禪受理報案，立刻檢視對話紀錄，確認這是標準的假交友詐騙，安撫蔡男並用最直白的話點醒他，真正交友不可能連面都沒見就討錢，更不會用經紀公司恐嚇逼人匯款。

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