新手爸開車撿奶嘴自撞 女嬰未坐安全座椅枉死

台南夫妻未用安全座椅，父駕車撿奶嘴自撞，致妻懷中女嬰身亡，法院依過失致死罪，各判處6個月，緩刑2年。（民眾提供）

20幾歲的夫妻開車時，未將2個月大的女嬰安置於安全座椅，由母親抱著坐在副駕駛座，途中父親為撿奶嘴導致車輛失控撞路燈，女嬰傷重不治，台南地方法院依過失致死罪，判夫妻有期徒刑6個月，緩刑2年。

去年10月，柯男駕車載林姓妻子及幼兒行經台南市永康區，依規定幼童應使用後向式安全座椅，但兩人卻讓林女抱著女嬰坐在副駕駛座，行駛間，柯男為撿拾掉落的奶嘴疏忽路況，致車輛失控撞擊路燈，因缺乏安全座椅保護，女嬰頭部猛烈撞擊擋風玻璃，送醫不治，肇事後柯男留在現場向警方自首。

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院檢調查與審理時強調，兒童安全座椅的規定，是在意外瞬間提供幼童生命保障，兩人年紀尚輕且育嬰經驗不足，但便宜行事的疏忽導致憾事，有違社會對幼童保護的期待。法官考量兩人經歷喪子之痛，且於偵訊中坦承犯行並深切反省，經此教訓應已深刻體認乘車安全的重要，應該不會有再犯的疑慮。

基於刑罰預防再犯的目的，對於初犯且已經知錯誤想改善的人，如果還用判刑來處罰，那恐怕會產生負面的印象，很難讓受刑人在處罰後回歸社會，法院認定，這件過失致死案暫時不執行，給夫妻兩人反省自新的機會，達到社會教育意義。

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