「普發1萬」詐騙溯源追出天道盟成員 10嫌被逮送辦

警方發動多波搜索拘提，最終成功一舉擒獲潘嫌。（記者蔡清華翻攝）

高雄市鳳山警分局去年接獲陳姓民眾報案，表示接獲自稱板橋郵局人員來電，謊稱有人持其證件欲領取「普發一萬元現金」，並佯稱已協助轉報新北市偵二隊偵辦。陳民誤信對方話術，配合所謂「監管財產調查」，陸續解除定存並交付金融卡、黃金金飾等財物，最終遭詐騙106萬元。

鳳山分局獲報後立即成立專案小組，報請檢方指揮偵辦，經調閱交付款項及金融帳戶提領影像，鎖定21歲龔姓車手犯嫌，去年11月11日持拘票拘提到案。警方循線持續向上溯源追查，查出該詐騙集團係由天道盟正義會成員潘姓犯嫌（28歲）擔任首腦，並由柯姓犯嫌（26歲）負責收取贓款，再招募邱姓、彭姓及范姓等人擔任收水、控盤及指揮車手等工作，甚至以言語恐嚇及暴力手段控制內部成員。

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警方自去年11月起歷經多次搜索、拘提及蒐證行動，今年1月29日及4月20日發動多波搜索拘提瓦解桃園詐團據點，最終成功一舉擒獲潘嫌及其餘共犯共10人，查扣手機、提款卡、存摺等證物。全案經向法院聲請羈押獲准後，依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

鳳山分局表示，警方將持續針對詐欺集團首腦、洗錢水房及車手全面清剿，守護民眾財產安全。同時提醒民眾，警方及司法機關不會以電話、LINE要求監管財產或交付金融卡、提款密碼，若接獲類似來電，務必提高警覺，切勿依指示操作或交付款項，可立即撥打165反詐騙專線查證，以避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮捕詐團10嫌送法辦。（記者蔡清華翻攝）

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