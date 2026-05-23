垃圾車撞倒機車 鏡頭君揪出司機！「1個月無法開車」原因曝

垃圾車撞倒機車後逕自離開。（民眾提供）

台中市19歲王男近日將機車停放在南區路旁，隔天驚見車身多處受損，懷疑遭撞擊氣得報案，警方調閱大量監視器畫面後，揪出肇事的是一輛民間廢棄物清運車，雖曾下車扶起倒地機車，但駕駛未報警、也沒留下聯絡方式便直接離開，最終遭警方依法舉發，不僅挨罰，駕照還被吊扣1個月。

王男21日晚間報案表示，前一天外出後，直到隔日下午才發現機車側邊、車殼與車牌附近都有明顯受損痕跡，仔細回想停車地點，懷疑是在工學北路停放期間遭其他車輛碰撞，由於事故發生已超過一天，增加調查難度，但第三分局交通分隊警員許朝翔仍逐一清查周邊監視器，終於找到事故關鍵畫面。

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畫面顯示，當天中午一輛民間廢棄物清運車準備靠邊停車清運垃圾時，右後方車體不慎勾撞王男停放路旁機車倒地，隨車人員雖立刻下車查看扶正，但一行人完成清運作業後，卻直接駕車離開現場，警方隨即根據車牌通知53歲林姓駕駛到案，林供稱，當時確實有感覺車體碰撞異狀，立即請助手查看，而助手回報「看起來沒有明顯損壞」，他才誤以為情況不嚴重，繼續完成工作後離去，對造成車主困擾感到相當抱歉。

警方表示，依道交條例第62條規定，汽車駕駛人發生事故後，即使無人受傷、車損看似輕微，也必須留在現場處理，否則可處1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月，此次吊扣林男駕照1個月，也提醒民眾切勿心存僥倖，以免小擦撞演變成更大法律責任。

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