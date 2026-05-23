竹縣警擴大取締酒駕毒駕 昨晚出動百人

新竹縣政府警察局本週起擴大執行「取締酒後駕車暨施用毒品後駕車」專案勤務。（新竹縣警察局提供）

新竹縣政府警察局本週起擴大執行「取締酒後駕車暨施用毒品後駕車」專案勤務，昨晚動員上百名警力，在轄內重要路口及易肇事路段設置11處施檢組，合計查獲失竊車牌1面、舉發交通違規15件、改裝噪音車12件。

警察局表示，為防制施用毒品後駕車危害交通安全，持續強化毒駕查緝作為，配合警政署修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」及《刑事訴訟法》第101條之1修正條文，全面提升毒駕案件執法強度。

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未來員警如發現駕駛人有施用毒品徵候，經毒品唾液快篩呈陽性反應或拒絕唾液檢測，員警依客觀情狀判斷已達「不能安全駕駛程度」，除依道路交通管理處罰條例舉發外，得依《刑事訴訟法》第88條規定，當場以現行犯或準現行犯逮捕，並建請檢察官向法院聲請「預防性羈押」，全力防堵毒駕上路。

警察局自本週起擴大執行「取締酒後駕車暨施用毒品後駕車」專案勤務，勤務期間，針對形跡可疑、行駛不穩、精神恍惚或駕駛行為異常且有施用毒品徵候之駕駛人，立即實施「毒品唾液快篩試劑」檢測並製作案件測試觀察紀錄表；如查獲快篩呈陽性反應者，除依規定舉發外，並以現行犯逮捕移送地檢署偵辦，另建請檢察官向法院聲請羈押。

警察局長林建隆表示，今年迄今該局已查獲68件毒駕案件，並依道路交通管理處罰條例第35條規定舉發，後續將依刑法違反公共危險罪移送偵辦。

交通警察隊隊長魏才淋呼籲，施用毒品後駕車不僅嚴重影響駕駛人判斷力、反應能力及注意力，極易造成重大交通事故，危害自身及其他用路人生命安全。警方將持續結合巡邏、路檢及各項專案勤務，加強查緝毒駕行為。

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新竹縣政府警察局昨晚動員上百名警力，在轄內重要路口及易肇事路段設置11處施檢組。（新竹縣警察局提供）

新竹縣政府警察局昨晚動員上百名警力，在轄內重要路口及易肇事路段設置11處施檢組。（新竹縣警察局提供）

新竹縣政府警察局本週起擴大執行「取締酒後駕車暨施用毒品後駕車」專案勤務。（新竹縣警察局提供）

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