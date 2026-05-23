討2萬債務 5煞闖民宅砍傷人搶走手機

警方前往犯嫌住處破門。（記者鄭景議翻攝）

24歲王姓男子等5人因債務糾紛，涉嫌於今年4月間前往債務人位於台北市文山區興隆路3段的公寓暴力討債，不僅持刀砍傷對方膝蓋，還強行奪走對方的iPhone手機抵債。文山二分局警方接獲醫院通報展開追查，日前持搜索票及拘票，在雙北地區將王男等5嫌全數緝捕到案，起獲7支手機等證物，全案移送法辦。

警方調查，被害男子於今年1月間為了要租房，向王男借款2萬多元周轉，事後因未能如期償還，王男便帶著4名友人，於今年4月間找上門。這群惡煞直接闖入被害人位於興隆路的租屋處，除了施以言語恐嚇、拳腳相向，甚至持刀砍傷被害人膝蓋。眾人隨後強行搶走被害人的iPhone手機，宣稱用以折抵債務，隨即逃離現場。

請繼續往下閱讀...

被害人因傷勢嚴重，隨後前往轄內醫院就醫。醫院發現刀傷可疑，依規定通報警方。景美派出所員警獲報趕抵醫院關切，但被害人因心生畏懼，起初面對詢問時避重就輕，含糊聲稱是在走路時不慎跌倒、被路邊鐵片劃傷。不過，員警發現傷口平整且深，顯非跌倒所致，研判背後另有隱情。

專案小組隨即擴大調閱租屋處周邊監視器畫面，發現案發前後確實有王男等5名可疑男子進出大樓。在警方耐心關懷與勸說下，被害人終於放下心防，坦承遭到暴力討債與行搶。警方鎖定王男、23歲洪男、24歲廖男、24歲傅男及24歲彭男等5嫌身分後，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組日前見時機成熟，持法院核發的搜索票與拘票分頭出擊，順利將王男等5嫌全數拘提到案，並查扣犯案時穿著的衣物及7支手機等證物。王男等5人到案後對於案情避重就輕，互相推託。警訊後將王男等5人依涉嫌刑法殺人未遂、加重強盜、重傷害及妨害自由等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

警方查扣犯案時穿著的衣物及7支手機等證物。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法