女子4案在身冒用護照想出境 移民官當場識破

冒用護照的吳女（右）與護照照片（左）經比對後，外貌特徵明顯不符，遭移民署國境事務大隊移民官識破並依法查處。（移民署提供）

移民署國境事務大隊21日晚間查獲一名本國籍吳姓女子持他人護照辦理出境，因外貌與護照照片明顯不符，移民官立即攔下進一步查驗，後續查出她竟是遭司法機關發布毒品、詐欺、洗錢及違反個資法等4案通緝犯，訊後依違反入出國及移民法、護照條例及刑法等罪嫌，移送地檢署偵辦。

國境事務大隊指出，當晚7時30分許，移民官於查驗時察覺吳女容貌特徵與護照照片有落差，因此依程序帶往複查。面對詢問，吳女始終堅稱自己就是護照本人，但對於家庭成員姓名及基本資料卻答非所問，頻頻以「太久沒聯絡」、「不知道」等理由搪塞，引起移民官高度警覺。後續她更表示律師未到場前不願配合調查，期間一度情緒激動並稱身體不適，移民署除安排留置調查，也通知駐場醫護到場協助，並提供輪椅使用。

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移民署表示，移民官後續透過專業人臉辨識及查驗技巧持續比對查證，確認持照人與護照照片並非同一人。在移民官耐心勸導下，吳女最終坦承冒用他人護照，並供出真實身分，經進一步查詢後，確認其為遭發布4案通緝的對象。

移民署表示，國境查驗仰賴第一線移民官專業經驗與判斷能力，本案即是主動察覺異狀、即時查證成功攔阻通緝犯闖關出境的案例。未來將持續精進國境查驗專業與辨識能力，守護國境安全，也呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。

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