台中8旬翁迷途「緊抱大盤帽」 意外串起跨世代警民情誼

陳翁緊抱一頂民防大盤帽。（民眾提供）

台中市86歲陳姓老翁前晚外出散步卻迷途，幸好在里長、熱心店家與警方接力協助下，最後順利將陳翁平安護送返家，也讓焦急尋人的家屬放下心中大石，而陳翁一路緊抱不放的一頂「民防大盤帽」，更意外牽起一段跨世代警民情誼，讓這場迷途驚魂多了幾分溫暖。

烏日分局龍井分駐所當晚接獲里長通報，有名高齡長者疑迷途需協助，所長王奕程趕赴只見86歲陳翁站在路旁神情無助，不斷望向四周，嘴裡反覆說著原本只是想去運動中心，卻突然對熟悉道路感到陌生，一時之間找不到回家方向。

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由於陳翁無法清楚說出住址與個人資料，現場一度陷入僵局，所幸附近熱心店家認出他似乎住在某個方向，提供大概位置縮小範圍，考量天色昏暗，加上陳翁體力明顯下滑，王員決定先讓長輩坐上巡邏車，再慢慢陪著他尋找返家路。

就在攙扶陳翁上車時，王員注意到，他始終把一頂老舊民防大盤帽牢牢抱在胸前，閒聊下，陳翁原本茫然眼神突然亮了起來，語氣帶著驕傲地說：「我以前是龍井分駐所的民防隊員啦！」短短一句話，讓現場氣氛瞬間變得溫暖。

同樣身為龍井分駐所一員的王員聽聞後深受感動，對這位曾默默守護地方治安的老前輩肅然起敬，途中特地放慢車速，一邊陪著陳翁聊天，一邊引導他辨認沿途熟悉街景與巷口輪廓，終於憑著記憶指出返家方向，巡邏車抵達住處時，看護一見到陳翁立刻快步上前攙扶，家屬也頻頻向警方與熱心民眾致謝，畫下溫馨句點。

警方以巡邏車將陳翁護送回家。（民眾提供）

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