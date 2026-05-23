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    首頁 > 社會

    在桌遊店輸掉近40萬、持刀搶回28萬多 換來7年半徒刑

    2026/05/23 09:58 記者李立法／屏東報導
    李男搶劫桌遊店，判刑7年6個月。圖為新北警方過去曾查獲一家桌遊店擺設德州樸克桌檯供客人賭博，示意圖，非本案桌遊店。（資料照）

    李男搶劫桌遊店，判刑7年6個月。圖為新北警方過去曾查獲一家桌遊店擺設德州樸克桌檯供客人賭博，示意圖，非本案桌遊店。（資料照）

    李姓男子在桌遊店輸掉近40萬元，懷疑被詐賭，因積欠債務，竟持刀搶劫該桌遊店，得手28萬多元，警方循線將李男查獲到案，依強盜罪送辦，屏東地院認為李男行為不足取，依攜帶兇器強盜罪判處7年6個月徒刑，並追繳犯罪所得，可上訴。

    李男去年9月間晚上穿戴帽子、口罩及手套，手持尖刀闖進屏東市1家桌遊店，喝令荷官不可輕舉妄動 ，然後押著荷官走至櫃檯，搶走裝有28萬6500元現金的拉鍊袋後，再把尖刀及身上衣物丟入殺蛇溪中，換裝逃離現場；不過，李男仍難逃法網，警方很快就掌握到搶嫌身分，循線將40歲的李男查緝到案，但只追回贓款2萬3000元。

    李男落網後供稱，他因為在該桌遊店玩撲克牌輸了快40萬元，他認為店家有偷換牌的嫌疑，他很不甘心，才會去搶劫桌遊店，且當時母親生病，小孩還要補習，他欠了100多萬元債務，搶錢是為了還債。

    屏東地院認為，李男縱然遭遇經濟困境，仍可另循其他正當管道獲取所得，竟選擇以強盜方式獲取財物，對社會治安危害甚鉅，顯無可憫恕之處，依攜帶兇器強盜罪判處李男7年6個月徒刑，並追繳尚未扣案的26萬3500元犯罪所得。

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