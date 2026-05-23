AI造假瘋傳建商總經理酒駕拒測被逮 公司急發聲明喊告揪黑手

不肖人士利用AI製圖，以偽造新聞網頁截圖指控高雄知名在地建商本業建設總經理陳前佐酒駕拒測。（記者黃佳琳翻攝）

53歲陳姓建築業董座去年10月3度無照酒駕拒測被逮，挨罰54萬元拒繳差點害名下豪宅遭法拍，新聞曝光後，竟有不肖人士利用AI製圖，以偽造新聞網頁截圖指稱犯案者是高雄知名在地建商本業建設總經理陳前佐，陳急發聲明喊冤，並報案提告，追查虛假訊息來源，依法追究相關法律責任。

本月21日，行政執行署高雄分署發布新聞，指陳姓建築業董座去年10月3度無照酒駕被逮，陳男拒測當場被查扣車輛及裁罰54萬元，但陳男擺爛拒繳，名下位於高美館的3千萬豪宅被行政執行署查扣，正要執行法拍程序時，陳男趕緊刷卡全額繳清罰款，保住自己的豪宅。

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新聞曝光後，竟有不肖人士在利用AI製圖，以偽造新聞網頁截圖指稱犯案者是高雄知名在地建商本業建設總經理陳前佐，陳前佐得知此事後，趕緊透過公司發聲明，指該流傳截圖與文字內容完全不符合事實，內容是惡意編造、移花接木的虛假訊息，網路上惡意散布、截圖或傳播未經證實的不實言論，已嚴重侵害他的名譽，請網友不要再盲目轉傳、分享或散布該錯誤訊息，他已完成報案提告，將追查虛假訊息之來源，依法追究相關法律責任，絕不姑息。

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