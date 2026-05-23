砸956萬買850台冷氣 經銷商沒拿到贈品電扇提告踢鐵板

高雄某經銷商一口氣砸956萬買850台冷氣，沒拿到贈品電扇提告敗訴。示意圖（資料照）

高雄某經銷商向國產品牌大舉採購850組冷氣，總價高達956萬元，恰逢冷氣公司隔年推出「買分離式冷氣好禮6選1」的年度促銷，經銷商認為自己符合資格，依此索討850台、市值共68萬元的電扇贈品，但冷氣公司拒給，雙方鬧上法院後，法官以「合約成立時點不符」為由，判經銷商敗訴。

判決指出，2024年9月，高雄某經銷商與冷氣公司簽下這筆956萬餘元的大單，由於經銷商當年業績早已達標、拿滿最高8%的獎勵金，雙方遂在合約中約定「總價列入114年度獎勵辦法」計算。

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隔年4月，冷氣公司如期交貨並開立發票，但經銷商認為，既然發票日期與交貨日都在2025年推出「好禮6選1」的促銷期間內，因此有權索取850台電風扇，但因冷氣公司拒絕，經銷商提告索賠68萬元。

高雄地方法院審理時，法官綜合相關事證後，認為買賣契約的成立是以「標的物與價金達成共識」的當下為準，本案的冷氣合約早在2024年9月就已經敲定成立，當時冷氣公司根本還沒推出2025年的好禮活動，簽約時也沒有包含贈品，雖然交貨與發票開立是在2025年春季，但僅是「合約的履行」，無法改變合約早在半年前就成立的事實，因此裁定經銷商敗訴，可上訴。

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