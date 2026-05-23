太歲頭上動土！馬來西亞車手派出所旁領錢 被巡邏警逮獲

34歲馬來西亞籍鄭姓男子涉嫌充當車手，被警當場逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

以觀光名義申請來台，實際上卻是擔任詐欺集團車手的34歲馬來西亞籍鄭姓男子，因不清楚警所設置位置，竟選在遍佈警力的台北市警察局與中正一分局博愛路派出所駐地邊的自動提款機提領鉅款，結果當然被巡邏警方查覺有異，當場逮獲並起出27萬元贓款。訊後依法移送究辦。

北市警中正一分局博愛路派出所小隊長林昇，騎乘機車執行勤務巡邏，準備返回位在武昌街的駐地，行經離派出所約百公尺遠的一處ATM時，發現一直在提領現金的鄭嫌神情緊張、頻繁操作提款機，形跡相當可疑。

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林員憑藉直覺有詭，立即停車上前盤查。鄭嫌見警方靠近，一度試圖快步離開現場，仍遭警方即時攔阻。盤查過程中，鄭嫌面對詢問支吾其詞，警方並當場查扣金融提款卡2張及現金27萬元。

警方現場訊問中，鄭嫌辯稱是受友人請託協助提款，但無法交代委託友人身分、提款卡持有人資料，甚至連卡片密碼來源均無法說明。期間，鄭嫌還多次企圖操作手機刪除對話紀錄，所幸遭警方即時制止。

經警方進一步追查，確認該2張金融卡持有人均為詐騙被害人，鄭嫌涉嫌擔任詐欺集團提款車手，罪嫌明確。全案警詢後，依涉嫌詐欺罪及違反洗錢防制法，移送台北地方檢察署偵辦。

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34歲馬來西亞籍鄭姓男子涉嫌充當車手，被警當場逮捕移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

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