住宅當掩護！高雄破獲毒品分裝場 1男3女涉製毒、販毒被法辦

警方於毒販住家搜出毒品及大批分裝器具等。（民眾提供）

高雄市苓雅分局今（23）日宣布破獲一起藏身在大樓住宅內的毒品分裝場，分別於鳳山及楠梓區逮捕涉嫌製毒、販毒的1男3女，並查獲依托咪酯、毒咖啡包、K他命、哈密瓜錠及大批器具，4人依違反毒品危害防制條例罪移送法辦。

苓雅分局偵查隊指出，日前接獲情資，黃姓男子（32歲）與前妻蘇姓女子（30歲）於網路採購空煙彈殼、丙三醇及分裝器具，自行製造依托咪酯煙彈並有販售行為，遂立即成立專案小組偵辦。

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案經蒐證完成後，於5月20日持搜索票突襲搜索，分別於下午4時先是在鳳山區拘捕黃嫌及在場人林姓女子（30歲），查扣依托咪酯煙彈5顆、依托咪酯補充液1瓶、K盤1個、手機8支；另於下午6時在楠梓區拘捕蘇女及在場人胡姓女子（21歲），查扣依托咪酯原油4瓶、K他命1包、卡比獸咖啡包20包、哈密瓜錠6個、依托咪酯煙彈2個、依托咪酯煙彈4個（殘渣）、K盤1個、甘油1瓶、丙三醇（甘油）1瓶、香精1批、空煙彈1批及電子磅秤等證物。

警方表示，經調查，黃男及蘇女意圖販賣而涉嫌製造、持有二級毒品；林女及胡女則涉嫌施用、持有二級毒品等罪證明確，全案於5月21日調查偵訊完畢，4人依違反毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦。

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警方在鳳山逮捕涉嫌製毒及販毒的黃男。（民眾提供）

警方在楠梓住宅大樓內逮捕涉嫌製毒及販毒的蘇女。（民眾提供）

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