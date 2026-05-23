蝦皮買6包越南鳳爪 新竹男觸法被判刑

新竹黃姓男子透過蝦皮網站，從越南購買6包「香辣雞足香型」鳳爪，新竹地院判刑。（資料照）

想嗑外國鳳爪卻吃上官司！新竹黃姓男子透過蝦皮網站，從越南購買6包「香辣雞足香型」鳳爪，被航警局查獲移送檢方起訴，新竹地院依動物傳染病防治條例非法輸入應施檢疫物罪將黃男判刑。

法官調查，黃男明知越南非屬經行政院農業委員會公告之高病原性家禽流行性感冒與新城病等動物傳染病之非疫區，且產品如係自越南輸入，並為高病原性家禽流行性感冒與新城病等傳染病感受性動物製品者，禁止輸入，竟於去年1月間，在新竹縣以手機上網至蝦皮購物網站向不知名賣家購買越南製「香辣雞足香型」鳳爪商品6包。

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黃男再委託不知情的物流公司，向財政部關務署臺北關申報自越南河內市輸入品名為「CARE PRODUCTS」之貨物乙批，而以航空貨運方式，自越南輸入未經檢疫而禁止輸入的越南製「香辣雞足香型」鳳爪6包（總重量7.2公斤）。案經內政部警政署航空警察局函送偵辦。

法官審酌黃男擅自輸入禁止輸入之檢疫物，已對主管機關管控、防範人畜共通傳染病造成潛在危害，所為實屬不該。最後依動物傳染病防治條例非法輸入應施檢疫物罪判刑2月，緩刑2年，並應向公庫支付2萬元。

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