做白工還扛1年罪 水腦症男子受輔助宣告淪詐騙工具

患水腦症、受輔助宣告的詹男，被詐團吸收當收簿手騙5人27萬多，他未獲得任何酬勞，法官考量心智缺陷減刑判1年。（記者王捷攝）

自幼患水腦症且受輔助宣告的詹男，身處社會底層、常被辭退，遭詐騙集團吸收擔任收簿手，導致多名被害人遭騙。台南地方法院考量他心智缺陷、行為能力比常人低，在減刑後判1年徒刑。

詐騙集團在2024年5月間取得高女帳戶，指派詹男前往台南市北區超商領取提款卡包裹，依指示將物品藏於指定轎車下方交給同夥。集團取得帳戶後，隨即在網路上以遊戲帳號交易凍結、未開通誠信交易及租屋預繳訂金等話術，接連詐騙張男等5人。

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被害人因陷於錯誤依指示匯款，總受騙金額約27萬多，事後被害人向警方報案，警方循線逮捕詹男並移送法辦，偵審期間，詹男坦承犯罪，但也揭露他無奈的生活困境。

詹男自幼罹患水腦症引發認知障礙，他辨識違法的能力不足，2020年經法院裁定為受輔助宣告人，依成年監護鑑定書記載，詹男多從事包裝、清潔、快遞的工作，因表現不穩常遭辭退，長年身處社會底層與邊緣。此外，詹男自稱歹徒約定可領5000元車馬費，但他沒拿到任何錢。

判決指出，詐欺危害社會治安，詹男擔任取簿手增加檢調追緝幕後主嫌難度，非常不好。但是詹男身處社會邊緣，還受輔助宣告，符合刑法規定的減刑條件，量刑兼顧制度規範與他的狀況，判1年徒刑，期待能達到適當的社會教育效果。

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