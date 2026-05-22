獨留未滿1歲女嬰誤食異物亡 保母願賠300萬和解被拒原因曝

蔡姓保母疏於注意，導致女嬰誤食異物死亡，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

領有保母證照蔡姓女子受託照顧不滿1歲女嬰，卻讓她獨自留在2樓玩玩具，誤食異物卡住呼吸道死亡，被高等法院高雄分院依過失致死罪，判處徒刑11月。

判決書指出，2023年12月1日起，被告蔡女受雇主潘姓夫婦委託，在對方位於屏東市住處照顧5個月大女嬰。2024年3月4日下午，蔡女疏於注意，獨自讓女嬰留在二樓玩玩具，不料她卻吞下小於3.17公分不詳異物，導致無法呼吸。

請繼續往下閱讀...

20分鐘後，蔡女發現她臉色蒼白、無呼吸心跳，自行採取急救措施近5分鐘後報警求救，送往屏東基督教醫院救治，延至4月27日死亡。

屏東地院審酌蔡女願意以300萬元和解，但潘姓夫婦認為她始終未據實說明案發過程，拒絕和解，乃依過失致死罪，判處她有期徒刑11月。

檢方不服指出，蔡女未將女嬰送往最近距離850公尺國仁醫院急救，反而將她抱至歸來派出所，甚至破壞案發現場、誤導偵查方向及隱匿轉移「異物」等證物，而延誤搶救時機，要求從重改判，但被高雄高分院駁回，尚未定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法