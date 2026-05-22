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    峨眉鄉代會主席溫修汝涉貪收押 父親、伯父都曾任峨眉鄉長

    2026/05/22 21:57 記者廖雪茹／新竹報導
    峨眉鄉民代表會主席溫修汝。（擷取自峨眉鄉民代表會官網）

    峨眉鄉民代表會主席溫修汝。（擷取自峨眉鄉民代表會官網）

    新竹縣峨眉鄉民代表會主席溫修汝等人，涉嫌利用不實收據詐領議事運作費，今天被新竹地院裁准羈押禁見，溫修汝出身政治世家，年底選舉也是國民黨峨眉鄉長的熱門提名人選之一，卻傳出涉貪震驚地方。

    而另3名被告以3至5萬元交保，據悉為峨眉鄉代王男、代表會職員吳女、以及國民黨峨眉鄉黨部主任李女。

    溫修汝堪稱「政二代」，其伯父溫宏隆曾擔任兩任峨眉鄉長，父親溫振隆以國民黨身分接棒，再任兩任鄉長。溫修汝本身是國民黨員，但以無黨參選踏入政壇，曾當選峨眉鄉民代表，之後再當選代表會主席；此外，其胞姊溫修琪為現任峨眉鄉農會總幹事多年，擁民代及農會系統資源的她，這次循伯父、父親之路轉戰峨眉鄉長。

    地方人士說，溫修汝為人和善、個性認真，熱心地方事務，鄉親大小事跑得勤快。溫修汝除了官網簡介擔任峨眉婦女青溪協會理事長，據悉在代表會及其團隊與黨派組織的運作下，也因身為主席的身分，而掛名多個社區及社團的幹部。但她本人似乎相當低調，鮮少在媒體網路上曝光個人形象。

    地方人士分析，峨眉鄉為傳統客家農村，地方勢力以宗親家族為首，遍及公所、代表會、農會及社團等基層。峨眉鄉的政治人物以無黨籍或國民黨居多。鄉內政治爭奪戰，往往是地方宗族之間的競爭。峨眉鄉長王增忠因涉貪被判刑、褫奪公權停職、監察院通過彈劾，前年底已由竹縣府指派代理人；沒想到，作為峨眉鄉長熱門人選的鄉代會主席溫修汝卻也因涉貪被羈押禁見，所、會首長雙雙落馬。

    新竹縣政府表示，此案目前檢調仍偵辦中，相關案情有待司法審理結果，縣府會秉持毋枉毋縱立場，配合司法機關合調查。針對本案涉及詐領補助款疑慮，縣府已同步對涉案民間團體採取全面暫停補助之處置，並責成相關局處全面清查歷年核銷帳目，全力配合司法機關後續偵辦。

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