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    街頭駭人槍響！羅東慈安寺前轎車掛假牌衝撞 警連開11槍駕駛逃逸

    2026/05/22 21:37 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭羅東慈安寺前方路口傳槍響，警連開11槍攔阻掛變造車牌車輛。（記者王峻祺攝）

    宜蘭羅東慈安寺前方路口傳槍響，警連開11槍攔阻掛變造車牌車輛。（記者王峻祺攝）

    宜蘭羅東羅莊里慈安寺前方路口，今天晚間7點多傳出多聲槍響，嚇壞附近住戶，2名員警騎機車攔阻掛偽造車牌的車輛卻遭衝撞，警方急忙拔槍，朝車輪連開11槍嚇阻，未料駕駛仍駕車逃逸，目前車輛已被查獲，但駕駛不見蹤影，羅東警分局已鎖定特定對象，將循線追捕犯嫌到案。

    據了解，轎車因不服被攔查，開車衝撞員警，警方情急下開槍制止，過程受輕微挫傷，無生命危險；駕駛當下駕車急速駛離，羅東警分局隨即啟動警網追捕，不久就在路邊查獲駕駛棄車逃逸的車輛，並掌握犯嫌身分。

    槍擊後，鑑識人員到場封街採證，並在慈安寺路口附近找到11枚彈殼，警方大陣仗圍捕過程，引起民眾議論，臉書也有許多網友分享，當下聽到多聲槍響實在駭人，住戶紛紛關緊門窗，避免遭受波及，並一度傳出是員警追捕毒駕才會開槍遏阻。

    附近住戶說，晚間在準備倒垃圾的時候，突然聽到槍聲，原以為是有人在放鞭炮，定神一看才發現是警方開槍，還好員警當下機靈閃開車輛衝撞，才沒有受到嚴重傷害，突如其來的槍擊事件，確實嚇壞大家。

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