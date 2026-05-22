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    校園割頸案補漏！司法院通過少事法修正草案 納入假釋門檻、前案紀錄

    2026/05/22 20:56 記者楊心慧／台北報導
    司法院今（22）日召開第220次院會，通過少年事件處理法部分條文修正草案，修法聚焦「程序保障」、「處遇制度」及「前案紀錄」三大面向。（資料照）

    司法院今（22）日召開第220次院會，通過少年事件處理法部分條文修正草案，修法聚焦「程序保障」、「處遇制度」及「前案紀錄」三大面向。（資料照）

    新北「乾兄妹檔」郭姓少年及林姓少女2023年12月25日在國中校園犯下割頸殺人案，造成楊姓國三學生死亡，引發各界討論少年事件處理法的漏洞，促使相關機關推動修法。司法院今（22）日召開第220次院會，通過少年事件處理法部分條文修正草案，修法聚焦「程序保障」、「處遇制度」及「前案紀錄」三大面向，除強化被害人程序參與權，也調整少年假釋門檻與前案紀錄塗銷制度；後續將函請行政院會銜，送立法院審議。

    司法院表示，此次修法是在維護少年司法程序最佳利益的前提下，兼顧被害人權益保障及社會公共安全，透過現有制度的優化、新增被害人訴訟參與權利，以及調整假釋與少年前案紀錄制度，持續完善我國少年司法制度。

    司法院考量，少年受不付審理或不付保護處分裁定的性質，與受保護處分及刑事處罰有別，刪除其視為未曾受宣告的規定；並就少年保護事件及少年刑事案件前案紀錄，區分不同觀察期間及法律效果，建立分級塗銷制度；其中重大改革為建立少年刑事案件前案紀錄，須向法院聲請並經裁定准許後，始得視為未曾受宣告的機制，以兼顧少年復歸社會權益及社會公共安全之維護。

    本次修法重點之一，是建立少年刑事案件被害人訴訟參與制度，未來若屬故意犯罪致人於死或重傷案件，被害人及家屬可向法院聲請參與少年刑事案件訴訟程序，並於審判中表達意見、行使相關權利。此外，修法也調整少年假釋制度，依案件刑度建立不同假釋門檻，強化分級制度，盼兼顧少年矯治目的與社會安全需求。

    在少年前案紀錄部分，司法院指出，修法將依不同處遇類型，區分觀察期間與法律效果，建立分級塗銷制度。對於受保護處分、刑事處罰及不付審理等不同情形，將有不同法律效果與紀錄處理方式，藉此兼顧少年復歸社會與社會公共安全。

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