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    截斷7億不法金流！高檢署聯手聯邦銀行 啟動「早期預警」精準阻詐

    2026/05/22 20:44 記者劉詠韻／台北報導
    高檢署今與聯邦商業銀行簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，法務部長鄭銘謙、金管會銀行局主任秘書周正山、台北地檢署檢察長王俊力、新北地檢署檢察長郭永發、士林地檢署檢察長王以文均到場觀禮。（高檢署提供）

    高檢署今與聯邦商業銀行簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，法務部長鄭銘謙、金管會銀行局主任秘書周正山、台北地檢署檢察長王俊力、新北地檢署檢察長郭永發、士林地檢署檢察長王以文均到場觀禮。（高檢署提供）

    為響應行政院「打詐綱領2.0」，高檢署今與聯邦商業銀行簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，強化檢警調金跨域阻詐網絡。法務部長鄭銘謙指出，跨機關合作已使今年初電信詐騙及人頭帳戶案件數明顯下降；高檢署檢察長張斗輝則表示，相關預警機制自去年推動至今年3月，已成功攔阻逾7億元不法金流。

    鄭銘謙致詞說，詐騙與洗錢犯罪已成全球性問題，跨機關與公私協力是防制關鍵，其中金流攔阻更需仰賴行政機關與金融體系從源頭合作。他指出，法務部透過高檢署跨部會平台，將第一線偵辦經驗回饋至金融與相關單位，持續精進打詐策略。今年1至4月電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數，較去年同期分別下降8%與24%，顯示合作已初步見效。

    高檢署檢察長張斗輝指出，本月起已針對高風險詐欺類型加強查緝，並持續推動「可疑帳戶預警中心機制」，透過與金融機構共享高風險因子資訊，及早攔阻異常金流與潛在被害案件。目前高檢署已與21家金融機構簽署合作意向書，該機制自2025年至今年3月間，已攔阻逾7億元不法金流，並協助查獲起訴43件案件，被害人逾萬、總財損逾200億元，查扣金額逾40億元。

    高檢署表示，此次與聯邦銀行合作的「可疑交易分析機制」，將透過檢警調金通報機制，針對尚未報案的洗錢帳戶及假投資詐騙潛在被害人進行早期預警，以強化攔阻效能，並已協助破獲多起重大金融詐欺及洗錢案件，盼透過持續擴大公私協力網絡，強化金融機構阻詐能力，從源頭截斷不法金流，提升整體打詐效能。

    聯邦銀行響應行政院「打詐綱領2.0」，與高檢署簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，聯邦銀行董事長林鴻聯（左2）、總經理許維文（左1）、金管會銀行局主任秘書周正山（右1）出席。（高檢署提供）

    聯邦銀行響應行政院「打詐綱領2.0」，與高檢署簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，聯邦銀行董事長林鴻聯（左2）、總經理許維文（左1）、金管會銀行局主任秘書周正山（右1）出席。（高檢署提供）

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