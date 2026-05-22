中國海洋科研船「同濟號」本月兩度非法調查 遭海巡艦艇強勢驅離

中國海洋科研船「同濟號」遊走我方周邊海域投放儀器示意圖。（海巡署提供）

近年來中國運用非軍事的海洋科研船，以頻繁侵擾我國周邊海域，投放科學儀器進行採樣，實施灰色戰略騷擾，海巡署本月偵獲中國海洋科研船「同濟號」二度遊走我周邊海域，甚至航入我限制水域，海巡署立即派遣艦艇廣播驅離，且在對方不予理會下，我方艦艇迫近造浪，並以照射燈光等方式干擾其作業，強迫其收回調查儀器，航離我國水域。

海巡署表示，海巡艦艇依法實施廣播驅離作業時，「同」船竟透過無線電惡意嗆聲，狂妄宣稱「沒有中華民國，只有中華人民共和國」，公然挑釁我國主權，我方立即嚴正廣播回嗆「這裡是中華民國蘭嶼艦，你船位於我國專屬經濟海域，未經許可不得從事任何科研活動，請你立即離開」，並採取繞行造浪、橫越其船艏進行干擾，並協同海巡無人機空拍監控，強勢驅離。

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據海巡掌握的情資，本月2日清晨5時40分許，中國海洋科研船「同濟號」自廈門出港，開始沿著我國24海里的限制水域周邊遊走，4日到小琉球西南方實施海水採樣，海巡艦艇前往要求停止研究作為，同時驅離與蒐證；7日，海巡署成功艦發現「同濟號」在鵝鑾鼻南南東方疑似施放紊流儀作業，不久收回繩子，成功艦實施廣播驅離時，遭對方回覆準備投放科學器材，要求我方保持距離，此時我方採取緊迫壓制，迫使其收回器材。

同日深夜，「同濟號」又在鵝鑾鼻東南方施放科學器材入水，之後9日、10日先後到綠島東南方與花蓮港東南方投放球狀器材入水，無視我方海巡艦艇的一再驅離，直至11日才從馬祖東北方駛離，返回中國福建省福州港。

本月14日上午10時30分許，中國海洋科研船「同濟號」又從中國閩江出港，從馬祖南竿我方限制水域周邊行駛，隔日抵達花蓮港東方滯留，投放科學儀器，我方海巡署蘭嶼艦在旁監控與驅離。16日、17日先後在花蓮港東方、蘇澳港東南東方，持續投放儀器，蘭嶼艦一路監控、驅離。

18日、19日，「同濟號」先後駛往彭佳嶼東北方、台北港西北方、台中港西北方等我方限制水域周邊，投放儀器，我方海巡艦艇新竹艦、淡水艦先後接棒監控、驅離，「同濟號」直至20日才返回中國廈門港。

中國海洋科研船「同濟號」船艏投放科學儀器。（記者邱俊福翻攝）

我海巡署「蘭嶼艦」繞行造浪橫越中國海洋科研船「同濟號」船艏進行干擾。（海巡署提供）

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