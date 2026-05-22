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    首頁 > 社會

    輔助駕駛釀禍？國3竹南段5車撞成一團 2人送醫

    2026/05/22 18:48 記者彭健禮／苗栗報導
    施工緩撞車遭撞，右邊藍車為肇事王姓男子駕駛的轎車。（圖由警方提供）

    施工緩撞車遭撞，右邊藍車為肇事王姓男子駕駛的轎車。（圖由警方提供）

    國道3號北上110.5公里苗栗縣竹南路段，今（22日）下午4點許發生5車連環追撞事故，造成2人受傷送醫，國道警方調查，5車駕駛酒測值皆為0，不排除使用輔助駕駛系統而導致，詳細肇事原因待調查釐清。

    國道2隊警方調查，這起交通事故由25歲王姓男子駕駛轎車，先撞擊行駛於內側車道由54歲余姓男子駕駛的轎車。

    余男轎車遭撞擊後失控，先追撞上前方內側車道上，由56歲張姓男子駕駛的施工緩撞車後，彈到中、外線車道，又再與39歲鐘姓男子駕駛的休旅車，及54歲傅姓男子駕駛的大貨車發生碰撞。

    國道2隊警方表示，該起事故造成王男、余男共2人受擦挫傷送醫，各車駕駛人酒測值均為0，現場於下午4點35分排除，全線恢復正常通車。由於王男表示有使用輔助駕駛系統，警方不排除疑因此而未注意車前狀況肇事，惟詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

    國道2隊警方呼籲用路人，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

    余男駕駛轎車遭撞擊後失控，先後又與3車發生碰撞。（圖由警方提供）

    余男駕駛轎車遭撞擊後失控，先後又與3車發生碰撞。（圖由警方提供）

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