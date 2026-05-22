馬英九胞姊聲請「輔助宣告」 法界分析：若不接受有2方法處理

前總統馬英九今出面駁斥失智傳聞。（資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒！昨日馬的妻子周美青、胞姊馬以南發表聲明表示，希望馬英九能夠退休，安享餘年。此外，外傳馬以南上週五已向北院遞狀，據了解，其聲請案由為「輔助宣告」，台北地院也已經分案完畢。

王恩加律師解釋，輔助宣告通常是親友為防範辨識力不足的當事人被騙才會聲請。法院也會在傳喚當事人、聲請人，並委請醫師鑑定後作成裁定。若當事人不願接受輔助宣告，可於法庭上表達，或是日後向法院聲請撤銷。

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杰論法律事務所王恩加律師說，聲請輔助宣告常與高齡退化而出現輕度失智等情形有關。這類當事人雖有基本日常生活自理能力，但認知功能、分析判斷力已出現明顯減損。親友為防範當事人因辨識能力不足，導致被騙或被不當移轉財產，會選擇向法院聲請輔助宣告。

根據民法第15條之1規定，除當事人外，其配偶、四親等內親屬、最近1年有同居事實的其他親屬，或是檢察官、主管機關、社會福利機構等，均可擔任聲請人，協助向法院提出聲請。

若當事人不願接受輔助宣告，有2種方式可以處理。其一，依「家事事件法」第174條第2項規定，法院應給予當事人陳述意見的機會，當事人可在法庭上說明自己並無受輔助宣告之必要。其二，若法院最終仍作成輔助宣告裁定，一旦當事人日後精神或心智狀況有所好轉，本人或前述法定有權聲請人，也可檢具證明，再向法院聲請撤銷輔助宣告。

在法院評估過程中，除會傳喚當事人、聲請人，也會委請專業精神科醫師擔任鑑定人，對當事人進行臨床評估及心智功能測驗。法院最終作成裁定時，通常會高度參考鑑定報告內容，並綜合當事人的生活狀況、認知能力與法律行為風險加以判斷。

至於輔助宣告與監護宣告的差異，關鍵在於當事人心智能力減損的程度。輔助宣告適用於尚未完全喪失判斷能力、仍能溝通並維持基本生活自理能力的人；監護宣告通常適用於心智能力受損程度更為嚴重的個案，例如植物人、嚴重智能障礙，或因疾病陷入長期昏迷，已無法表達意思或理解、辨識外界資訊的人。

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