叫囂「通通出來罰站」！台中男持大聲公挑釁派出所下場曝

台中地院裁罰黃男3000元，可抗告。（資料照）

台中黃姓男子日前竟手持大聲公，站在台中市第五分局松安派出所前高聲叫囂，要求「警察通通給我出來罰站」，引發騷動，警方依違反社會秩序維護法函送裁處，台中地院認定，黃男行為已構成對執勤公務員施以顯然不當言詞，同時滋擾公共場所秩序，裁罰3000元，可抗告。

這起事件發生在5月1日中午12時許，正值派出所受理案件及民眾洽公時段，黃男突然出現在松安派出所門口，手持擴音器朝所內大喊：「警察通通給我出來罰站！」高分貝聲響引來路人側目，不少民眾停下腳步圍觀，派出所內員警也立刻注意到異狀，警方指出，黃男當時情緒激動，不斷以擴音器朝派出所方向喊話，已影響現場秩序及員警執勤，全程密錄器蒐證，事後依社維法將他函送裁處。

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台中地院審理時，黃男坦承確有持大聲公到派出所前叫喊，相關過程也有警方職務報告與密錄器畫面佐證，法院指出，社會秩序維護法第85條明定，若在公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，即便尚未達強暴、脅迫或公然侮辱程度，仍可裁罰拘留或1萬2000元以下罰鍰。

此外，同法第68條也規範，若藉端滋擾公共場所或公眾得出入之地點，同樣可處3日以下拘留或最高1萬2000元罰鍰，認定黃男同時觸犯兩項違序行為，但考量其行為尚未達暴力、威脅或侮辱程度，依「對公務員施以顯然不當言詞」裁處裁罰3000元。

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