為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    叫囂「通通出來罰站」！台中男持大聲公挑釁派出所下場曝

    2026/05/22 17:35 記者許國楨／台中報導
    台中地院裁罰黃男3000元，可抗告。（資料照）

    台中地院裁罰黃男3000元，可抗告。（資料照）

    台中黃姓男子日前竟手持大聲公，站在台中市第五分局松安派出所前高聲叫囂，要求「警察通通給我出來罰站」，引發騷動，警方依違反社會秩序維護法函送裁處，台中地院認定，黃男行為已構成對執勤公務員施以顯然不當言詞，同時滋擾公共場所秩序，裁罰3000元，可抗告。

    這起事件發生在5月1日中午12時許，正值派出所受理案件及民眾洽公時段，黃男突然出現在松安派出所門口，手持擴音器朝所內大喊：「警察通通給我出來罰站！」高分貝聲響引來路人側目，不少民眾停下腳步圍觀，派出所內員警也立刻注意到異狀，警方指出，黃男當時情緒激動，不斷以擴音器朝派出所方向喊話，已影響現場秩序及員警執勤，全程密錄器蒐證，事後依社維法將他函送裁處。

    台中地院審理時，黃男坦承確有持大聲公到派出所前叫喊，相關過程也有警方職務報告與密錄器畫面佐證，法院指出，社會秩序維護法第85條明定，若在公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，即便尚未達強暴、脅迫或公然侮辱程度，仍可裁罰拘留或1萬2000元以下罰鍰。

    此外，同法第68條也規範，若藉端滋擾公共場所或公眾得出入之地點，同樣可處3日以下拘留或最高1萬2000元罰鍰，認定黃男同時觸犯兩項違序行為，但考量其行為尚未達暴力、威脅或侮辱程度，依「對公務員施以顯然不當言詞」裁處裁罰3000元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播