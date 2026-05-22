桃園8旬婦迷途「流浪到台北」 老伴親自趕來安撫牽她手回家

游姓老嫗由先生扶著自警局離去。（警方提供）

疑有失智的80歲游姓老嫗，從桃園家出門散步，莫名搭車北上到台北市重慶北路一帶遊蕩。警方根據她身上備註的身分訊息，通知到家屬，結果是她白髮蒼蒼的老伴親自趕來。員警看到2人扶持的背景，也不禁感動和感嘆。

北市警大同分局重慶北路派出所巡佐張家洋、警員蕭志成，日前執行巡邏勤務時接獲民眾報案稱，重慶北路三段與酒泉街口公車站有名老婦，神情慌張且迷茫，疑似迷途需要協助。

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警力馳赴現場，老婦人眼神滿是徬徨與慌張、喃喃自語疑似患有失智症，警方先安撫對方不安情緒，所幸婦人胸前掛有書寫姓名、住家電話等資料的名牌，經警方利用警勤系統輸入比對、查證後確認為80歲的游姓老嫗，並成功聯繫上家屬。

該婦丈夫到場後表示，妻子患有失智症，一早自行外出不知去向，遍尋不著心急如焚，未料妻子竟然獨自搭車從桃園跨越數十公里遠到北市區，當見到妻子安然無恙後，懸著的心終於放下。

也是一頭灰白髮的游婦先生說，因為妻子現在只認識他，所以由他親自來接，比較不會不安和躁動。警方最後看著年邁的2人互相挽著手離去的背景，也不禁動容。

警方表示，家中如有年邁或失智長者，家屬應多加留心其動向，建議可為長輩配戴愛心手鍊、布標或在隨身衣物標記聯繫方式，以便在長輩迷途時，能讓警方或熱心民眾在第一時間提供及時協助，共同營造安全安心的居住環境。

重慶北路派出所巡佐張家洋（右）、警員蕭志成（左）協助老婦找到家屬。（警方提供）

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