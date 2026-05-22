網購芒果竟是詐騙 嘉警超商埋伏逮車手

車手到ATM準備提款。（嘉義縣警察局提供）

1名嘉義縣民5月初，在網路社群平台看到販售芒果的貼文，與賣家透過私訊聯繫，詐團誘導至超商操作ATM而遭詐騙；警方發現車手形跡可疑，待車手上前提款，當場盤查並查扣贓款7萬2000元、提款卡交易明細及作案手機，依刑法詐欺罪及洗錢防制法將車手移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣警察局今天辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」公布詐騙案例，有縣民因網購芒果，被詐騙及誘導到超商操作ATM，稱被害人「未進行實名驗證」，要求其前往超商操作ATM「無卡存款」以開通服務，被害人信以為真前往操作，卻被詐騙。

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民雄分局警方在ATM熱點埋伏，發現1名男子形跡可疑，待詐騙集團下令該男子提款，警方隨即上前盤查；經查，男子擔任詐欺取款車手，受詐騙集團電話指示，持集團提供提款卡至ATM領錢，並要求其領款後將現金「丟包」至指定地點供上游取走。

嘉義縣警方表示，打擊詐欺犯罪部分今年1到4月共查獲詐欺集團53團251人，查扣不法利得總值924萬2835元，攔阻詐欺件數62件、2936萬2496元，較去年同期增加。

警方分析詐騙手法，以「網路購物詐騙」詐騙計94件最多、「色情應召詐財」詐騙計21件次之、「假投資詐騙」詐騙計19件再次之，網路購物詐騙案件已有明顯竄升趨勢，而投資詐騙（含假交友投資）在財損部分依然位居各類手法首位，提醒民眾投資前務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱。

警方統計，今年金融機構攔阻失敗件數中，單筆損失最高金額達380萬元，發生於中華郵政竹崎郵局，而包含玉山銀行朴子分局、京城銀行竹崎分行、中華郵政民雄郵局及竹崎灣橋郵局等處，為攔阻失敗提（匯）款次數較高的金融機構，詐騙集團常教導被害人以「房屋修繕」、「購車」等生活化理由規避行員詢問，導致第一線攔阻難度增加。

警方表示，為提高民眾警覺，針對臨櫃提（匯）款10萬元以上，推行「金融機構臨櫃作業民眾自檢表」，行員將提供此表供民眾勾選，只要分數達1分以上，即判定為高風險遭詐情形，行員將即時通報警方到場進行識詐攔阻；民眾若遇可疑情況時，可撥打165反詐騙專線求助。

嘉義縣警方逮捕車手。（嘉義縣警察局提供）

嘉義縣警察局呼籲民眾小心詐騙。（嘉義縣警察局提供）

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